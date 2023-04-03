Вопрос врачу: «Правда ли, что от ирригатора портятся пломбы и слетают коронки?»

Как ирригатор может повлиять на пломбы и коронки

Правда ли, что ирригатор может их выбить или испортить?

«Некоторые боятся использовать ирригатор, опасаясь кровоточивости десен, разрушения коронок или пломб. И совершенно зря! Стоматологи, наоборот, рекомендуют использовать ирригатор всем, у кого есть коронки, имплантаты, мостовидные протезы и другие конструкции для более тщательной гигиены и продления их срока службы», — заверяет врач.

В норме у здорового человека может развиваться усилие на сжатие челюстей до 400 килограммов. Пломбы и коронки должны успешно этому противостоять. Если коронка слетает от струи воды, то это говорит о том, что она не может выполнять свою функцию и пришло время посетить стоматолога. Ирригатор в этом случае точно ни при чем.

Как им правильно пользоваться

Важно помнить, что ирригатор не заменяет зубную щетку и ершики, а лишь дополняет их. Ирригатором рекомендуется пользоваться после основной чистки зубов. Количество применений в день зависит от состояния полости рта и цели использования: для профилактики будет достаточно применять ирригатор 3-4 раза в неделю, а тем, кто носит брекеты, имплантаты или коронки, следует проводить процедуру не менее двух раз в день.

«Тем, кто только начинает использовать ирригатор, следует включать минимальный режим мощности подачи воды, чтобы не испытывать болевые ощущения. Насадку следует держать под углом 90 градусов к поверхности зубов, голову нужно наклонить над раковиной, чтобы вода вытекала изо рта. Во время чистки насадку нужно вести вдоль линии десны, направлять по границе десны и зуба, останавливаясь на межзубных промежутках. Насадка должна находиться в 1 мм от поверхности зубов и десен», — поясняет эксперт.

Всегда будет полезно проконсультироваться с вашим стоматологом о том, как правильно пользоваться ирригатором.