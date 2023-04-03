Вопрос врачу: «Правда ли, что от ирригатора портятся пломбы и слетают коронки?»

Вопрос: «Боюсь пользоваться ирригатором, потому что много раз слышала, что от него страдают результаты лечения зубов: пломбы портятся, а коронки могут слететь. Правда ли это? У меня две коронки и много пломб, не хотелось бы рисковать».
Екатерина, 27 лет
Стоматолог-ортопед клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге
Зачем нужен ирригатор
«Ирригатор — это аппарат, который используется для проведения дополнительной гигиены полости рта. Устройство промывает под давлением воды межзубные промежутки и позволяет убрать мягкий налет в труднодоступных местах», — объясняет стоматолог.
Помимо этого использование прибора создает благоприятное воздействие на десны за счет массажа водой, происходит механическая стимуляция слизистой оболочки полости рта, улучшается кровоснабжение мягких тканей.
Современные данные научных исследований говорят, что применение ирригатора и зубной щетки делает гигиену полости рта до двух раз эффективнее в сравнении с использованием только зубной щетки.
Использовать ирригатор можно всем, особенно тем, у кого установлены:
дентальные имплантаты;
мостовидные протезы;
брекет-система.
Такие конструкции создают дополнительные затруднения для полноценной личной гигиены полости рта. В отличие от зубной нити, ирригатор не травмирует десны, но так же эффективно очищает межзубные промежутки, места под протезами, коронками, ортодонтическими аппаратами, куда невозможно попасть обычной щетке.
Как выбрать ирригатор
На рынке сегодня представлено большое количество ирригаторов. Устройства бывают двух типов:
портативные (компактные, работают от аккумулятора);
стационарные (более крупные, работают от электросети).
«Различаются ирригаторы возможностью регулировки давления воды, что напрямую определяет их эффективность, размером резервуара для раствора, стандартными и специальными насадками для чистки имплантатов, брекетов и даже языка. Будет правильным выбрать ирригатор совместно с вашим стоматологом на очередном приеме, так как это очень индивидуально и должно подходить именно вам», — объясняет Максим Мишнев.
Как ирригатор может повлиять на пломбы и коронки
Правда ли, что ирригатор может их выбить или испортить?
«Некоторые боятся использовать ирригатор, опасаясь кровоточивости десен, разрушения коронок или пломб. И совершенно зря! Стоматологи, наоборот, рекомендуют использовать ирригатор всем, у кого есть коронки, имплантаты, мостовидные протезы и другие конструкции для более тщательной гигиены и продления их срока службы», — заверяет врач.
В норме у здорового человека может развиваться усилие на сжатие челюстей до 400 килограммов. Пломбы и коронки должны успешно этому противостоять. Если коронка слетает от струи воды, то это говорит о том, что она не может выполнять свою функцию и пришло время посетить стоматолога. Ирригатор в этом случае точно ни при чем.
Как им правильно пользоваться
Важно помнить, что ирригатор не заменяет зубную щетку и ершики, а лишь дополняет их. Ирригатором рекомендуется пользоваться после основной чистки зубов. Количество применений в день зависит от состояния полости рта и цели использования: для профилактики будет достаточно применять ирригатор 3-4 раза в неделю, а тем, кто носит брекеты, имплантаты или коронки, следует проводить процедуру не менее двух раз в день.
«Тем, кто только начинает использовать ирригатор, следует включать минимальный режим мощности подачи воды, чтобы не испытывать болевые ощущения. Насадку следует держать под углом 90 градусов к поверхности зубов, голову нужно наклонить над раковиной, чтобы вода вытекала изо рта. Во время чистки насадку нужно вести вдоль линии десны, направлять по границе десны и зуба, останавливаясь на межзубных промежутках. Насадка должна находиться в 1 мм от поверхности зубов и десен», — поясняет эксперт.
Всегда будет полезно проконсультироваться с вашим стоматологом о том, как правильно пользоваться ирригатором.
Краткий алгоритм использования
Залить воду в резервуар.
Выбрать и зафиксировать насадку до щелчка.
Включить прибор.
Поместить насадку в полость рта и включить подачу воды, постепенно отрегулировав необходимый режим работы. Начинайте с минимального давления, постепенно увеличивая, и остановитесь на комфортном для вас (не должен доставлять болевых ощущений).
После использования слить остатки воды из ирригатора.