Любовь закончилась: 10 признаков, что мужчина собирается от вас уйти

Как рассказал психолог Валерий Гут, в 2021 году группа ученых факультета психологии Ланкастерского университета опубликовала исследование, в котором развеяла популярный стереотип, что при расставании женщинам тяжелее. Для получения новых, более точных результатов исследователям важно было взять данные от тех, кто в период кризиса в отношениях не обращался за помощью к специалистам, а пробовал самостоятельно разобраться с проблемой. Для этого исследователи проанализировали психологические и демографические характеристики более 184 тысяч человек, которые обсуждали свои трудности анонимно на онлайн-форуме.