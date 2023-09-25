Любовь закончилась: 10 признаков, что мужчина собирается от вас уйти

Как рассказал психолог Валерий Гут, в 2021 году группа ученых факультета психологии Ланкастерского университета опубликовала исследование, в котором развеяла популярный стереотип, что при расставании женщинам тяжелее. Для получения новых, более точных результатов исследователям важно было взять данные от тех, кто в период кризиса в отношениях не обращался за помощью к специалистам, а пробовал самостоятельно разобраться с проблемой. Для этого исследователи проанализировали психологические и демографические характеристики более 184 тысяч человек, которые обсуждали свои трудности анонимно на онлайн-форуме.
Итоги, по словам специалиста, оказались следующими: когда в отношениях дело идет к расставанию, о своих переживаниях и беспокойствах мужчины говорят чаще. Самой популярной проблемой в отношениях были коммуникации. Почти 20% людей отметили, что им непросто обсуждать с партнером возникающие трудности. Каждый восьмой сказал о недостатке доверия.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Любой психологически здоровый и зрелый человек всегда стремится к собственному комфорту, благополучию и удовлетворению своих потребностей. Поэтому, когда нас что-то не устраивает, мы начинаем менять поведение. Иногда на прямо противоположное тому, что было раньше, — в знак протеста, а иногда в угоду себе и своим желаниям. Проявлять несогласие и недовольство нам свойственно по-разному: это зависит от характера, темперамента и личностных качеств», — объясняет Валерий Гут.
Нет общего «гайда», по которому можно было бы определить, что партнер хочет уйти. Но есть признаки, которые должны насторожить. Психолог перечислил 10 таких знаков в поведении мужчины.
1. Отсутствие интереса
Партнер стал более эгоистичным, перестал считаться с вашими желаниями, между вами изменилось общение. Вы перестали решать совместные вопросы, строить планы на будущее, что-то обсуждать. При этом он может сохранять эмоциональность и заинтересованность в разговоре с окружающими. Но с вами ведет немногословные, сухие беседы, похожие на какую-то формальность.
2. Избегание контакта
Если партнер всегда был внимательным и заботливым, его холодность и безразличие будут заметны сразу и начнут проявляться в постоянной занятости и частом отсутствии дома. При малейшем поводе он станет задерживаться на работе, совместному времени с вами предпочитать компанию друзей, находить какую-то дополнительную активность, лишь бы постоянно быть чем-то занятым.
3. Изменение режима дня и появление новых интересов
У него могут резко появиться новые, несвойственные ранее привычки и увлечения, о которых он даже не сочтет нужным вам сообщить.
4. Придирчивость и раздражительность
Когда человек находится в нежелательной для себя атмосфере, не испытывает внутреннего удовлетворения, он всегда чувствует себя напряженно. Отсюда постоянное недовольство всем и быстрая раздражимость. Мужчина в таком состоянии начинает придираться к мелочам, постоянно критиковать окружение и выражать недовольство.
5. Разбор своих вещей
Если на фоне конфликтов, недопонимания и прочих перемен ваш партнер начал проводить инвентаризацию своего скарба — инструментов или вещей, это тоже может сказать о его желании подготовить почву к уходу. Сделает он это, как только будет морально готов.
6. Отсутствие эмпатии и близости
Партнер отдаляется не только физически, но и эмоционально. Он становится менее поддерживающим и заботливым, не проявляет своих чувств и не разделяет ваших. Он реже смотрит в глаза и улыбается, глядя на вас. В отношениях становится меньше объятий, прикосновений, сексуальной близости, между вами пропадает духовная и эмоциональная связь.
7. Смена поведения во время ссоры, холодность
Партнер, который разлюбил, часто просто отказывается от каких-либо выяснений с вами, вместо этого соглашается на все, чтобы успокоить вас или полностью избежать конфликта (а затем в любом случае делает все, что он хочет). Вместо того чтобы заботиться о налаживании отношений, он заботится о том, чтобы свести к минимуму простое неудобство несогласия.
8. Изменение поведения в обществе
Вы словно разделились. Ваш партнер проводит больше времени со своими друзьями и родственниками, а вы — со своими. При этом он избегает совместных походов к вашим близким, как будто отстраняется от вас и вашего окружения.
9. Отстраненность и безучастность к вашим отношениям, но бурная деятельность на стороне
Он стал больше времени проводить в Интернете, разговаривать по телефону, постоянно спешит к кому-то на помощь и практически не принимает никакого участия в ваших отношениях и совместной жизни.
10. Бескомпромиссность
Партнер перестает идти на компромиссы и постоянно навязывает свою точку зрения. Он даже не пытается услышать и понять суть претензий, пойти навстречу. Просто хлопает дверью и оставляет вас «орать и бегать по потолку» наедине с собой.
Признаки — только сигнал
Как отмечает Валерий Гут, перечисленные признаки еще не гарантируют уход партнера. Любой из них может быть сигналом, что в отношениях идет что-то не так.
«Своим вдруг изменившимся поведением партнер может пытаться отстаивать свою позицию в семье и себя как личности, свои границы. Поэтому важно вовремя поговорить и узнать причину перемен. Британский психотерапевт Филиппа Перри обнаружила, что люди, которые не умеют решать конфликты, боятся обсуждать возникающие проблемы, постепенно начинают отдаляться друг от друга. И отчуждение уже приводит к разрыву.
Открытая коммуникация — основа здоровых отношений. Излечить и исправить можно все, что угодно. Если оставить этот тезис в своем сознании, оно найдет решение любой проблемы в отношениях, которые вы действительно цените, даже если что-то в них пошло не так», — заверил психолог.
Но если партнер действительно не хочет больше быть с вами, потому что у него пропали чувства, изменились планы на дальнейшую жизнь, специалист советует достойно закончить этот этап, проанализировать приобретенный опыт и попытаться построить новые, крепкие и здоровые отношения с другим человеком.
«В одной из книг психиатр Михаил Литвак писал: „Тот, кто вас любит, способствует вашему развитию, кто не любит — тормозит“. Именно взаимность и поддержка одинаково важны в отношениях для обоих партнеров», — заключил эксперт.