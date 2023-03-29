Что делать, если в отношениях пропал секс: 5 советов семейного психолога

«Мой муж полностью потерял интерес к сексу, когда его строительный бизнес был на грани банкротства. У нас не было близости 6 месяцев. Сначала я была понимающей, заботливой, но потом сил перестало хватать. Я уговаривала его пойти к психологу, сделать хоть что-то, чтобы вернуть нашу интимную жизнь», — рассказывает психолог историю одной из своих пациенток.

Мы стрессуем из-за проблем на работе, в семье, набора лишнего веса, детей… Либидо гаснет, организму просто не до этого. В итоге нервной системе еще сложнее переносить происходящее, ведь интимная близость — это выброс гормонов счастья, которые так необходимы нам всем, говорит Джоэл Блок.