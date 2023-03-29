Что делать, если в отношениях пропал секс: 5 советов семейного психолога

Если задуматься, то стресс не так уж и плох: представьте себе жизнь без каких-либо проблем. В чем бы тогда был ее смысл? Как быстро вы бы разучились ценить простые моменты и радоваться мелочам? Любые стрессовые ситуации — это норма, главное — уметь с ними справляться, уверен психолог.
Практикующий семейный психолог, доктор философских наук. Автор книг, член Американской психологической ассоциации, ассистент профессора в Медицинской школе Хофстра Нортвелл.
Любовь имеет значение
«Мой муж полностью потерял интерес к сексу, когда его строительный бизнес был на грани банкротства. У нас не было близости 6 месяцев. Сначала я была понимающей, заботливой, но потом сил перестало хватать. Я уговаривала его пойти к психологу, сделать хоть что-то, чтобы вернуть нашу интимную жизнь», — рассказывает психолог историю одной из своих пациенток.
Мы стрессуем из-за проблем на работе, в семье, набора лишнего веса, детей… Либидо гаснет, организму просто не до этого. В итоге нервной системе еще сложнее переносить происходящее, ведь интимная близость — это выброс гормонов счастья, которые так необходимы нам всем, говорит Джоэл Блок.
Как вернуть интимную близость
По словам эксперта, существует несколько хитростей, которые помогут вам вновь наслаждаться друг другом.
Практикуйте прикосновения. Прикасайтесь к своему партнеру: гладьте его по щеке, руке, спине, массируйте плечи, обнимайте. Это очень важный момент в отношениях, такой физический контакт должен стать вашей привычкой.
Отдыхайте друг от друга. Уехать на сутки к родителям, остаться с ночевкой у друзей или даже снять отель — это нормально. Человеку нужно побыть одному или с другими людьми, чтобы переключиться и сменить обстановку.
Начните вместе заниматься спортом. Это может быть даже обычная зарядка, совместная езда на велосипеде или поход в бассейн. Физическая нагрузка помогает расслабиться и переключиться, а ощущение того, что вы делаете это вместе, — вернуть страсть.
Найдите совместное хобби. Желательно, чтобы у вас от этого был прилив той самой детской радости: сходите на мастер-класс по гончарному мастерству, покатайтесь верхом, нарисуйте картину. Вы вместе начнете проживать новые эмоции — это очень важно.
Договоритесь, когда у вас будет «хозяйственный отпуск». Разрешите своему партнеру пару дней ничего не делать: не отвечать на звонки на домашний, не готовить, не стирать, даже не заправлять кровать. А потом меняйтесь местами. Увидите, как забота повлечет за собой всплеск нежных чувств.
- Ни в коем случае не давите на партнера, если он находится в сильном стрессе. Лучше подумайте вместе, как вы можете решить эту проблему, что еще можно сделать, чтобы избавить любимого человека от страданий. И научитесь переключаться. Тут поможет хобби, путешествие, генеральная уборка в конце концов, —