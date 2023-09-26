Совсем не до смеха: раннюю деменцию выдаст изменившееся чувство юмора

Когда у человека запущенная стадия деменции, то это невозможно не заметить. Он начинает путаться в мыслях, перестает понимать, какой сегодня день, где он живет. Часто бывает, что пострадавший не узнает близких и даже самого себя в зеркале. К огромному сожалению, вылечить деменцию пока невозможно.