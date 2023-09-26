Совсем не до смеха: раннюю деменцию выдаст изменившееся чувство юмора

Когда у человека запущенная стадия деменции, то это невозможно не заметить. Он начинает путаться в мыслях, перестает понимать, какой сегодня день, где он живет. Часто бывает, что пострадавший не узнает близких и даже самого себя в зеркале. К огромному сожалению, вылечить деменцию пока невозможно.
Однако вполне реально замедлить развитие заболевания. Поэтому чем раньше вы обратитесь к неврологу, тем лучше. На начальных стадиях как раз помогут тревожные звоночки. На первый взгляд они кажутся безобидными, но, поверьте, проявить осторожность все же стоит.
Так, например, у людей с начинающейся деменцией меняется чувство юмора. Шутки становятся злыми, колкими, создается впечатление, что человек хочет обидеть собеседника. На самом деле — нет. Пострадавший действительно думает, что шутит легко и безобидно.
«Часто пациенты с деменцией могут отпускать неуместные шутки и/или проявлять недостаток такта», — говорит Хенк Свейнпола.
Еще один тревожный звоночек: человеку кажется, что его хотите обидеть вы. Своими вопросами, шутками, даже обычным разговором. Любая эмоция становится для него болезненна. В итоге человек закрывается, как будто отдаляется.
Чуть позже появляются и другие сигналы:
апатия или нежелание говорить;
изменение личности и настроения (например, депрессия);
отсутствие сдержанности во время разговора — эмоции так и бурлят;
навязчивое или повторяющееся поведение (например, частое бритье или собирание предметов);
необычное вербальное, физическое или сексуальное поведение.
«Постарайтесь как можно скорее выявить триггеры. Например, нарушение распорядка дня может вызвать у человека беспокойство. Он должен делать привычные вещи, находиться под присмотром близких и врача», — заключил нейропсихолог.
Деменция и отношение к деньгам
Еще один тревожный звоночек — это резкое изменение финансового состояния. Человек, который всю жизнь умел копить, вдруг начинает транжирить деньги. При этом даже не осознает, что творит. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.