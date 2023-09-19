Группа ученых из США выяснила, что по тратам пожилых людей можно предсказать риск развития деменции в ближайшем будущем. Для этого они проанализировали данные более 8 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше, сравнив динамику их финансового благосостояния за 20 лет. Оказалось, что у людей, которым грозило в будущем слабоумие, оно снижалось гораздо быстрее, чем у людей, сохранивших свое психическое здоровье.
Так, люди, у которых впоследствии была выявлена деменция, в течение восьми лет до постановки диагноза потеряли более половины своих активов. У пожилых людей, чьи умственные способности остались стабильными, капитал за это время тоже поубавился, но не так значительно. Результаты работы были опубликованы в журнале JAMA Neurology.
Как предполагают исследователи, на стремительно ухудшающееся финансовое состояние пожилых людей с диагностированной деменцией в будущем могут влиять как снижение когнитивных функций и склонность попадать в лапы мошенников, так и необходимость тратить больше средств на оплату медицинского ухода или обслуживание в доме престарелых.
К слову
К похожим выводам пришли также специалисты Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии, которые в прошлом году озвучивали итоги своего исследования с участием 67 добровольцев, не страдающих слабоумием, их средний возраст составлял 69 лет. Ученые попытались понять, почему некоторые пожилые люди более восприимчивы к разным видам мошенничества, в том числе финансового, чем остальные их сверстники.
И пришли к следующему выводу: появившаяся у пожилого человека готовность раздавать деньги может указывать на снижение когнитивных функций и быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
В то же время авторы подчеркивали, что важно отличать здоровое благотворительное поведение человека от финансового альтруизма, связанного с нарушениями в работе мозга. В чем заключалась суть эксперимента ученых, читайте ЗДЕСЬ.
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