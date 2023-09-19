Группа ученых из США выяснила, что по тратам пожилых людей можно предсказать риск развития деменции в ближайшем будущем. Для этого они проанализировали данные более 8 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше, сравнив динамику их финансового благосостояния за 20 лет. Оказалось, что у людей, которым грозило в будущем слабоумие, оно снижалось гораздо быстрее, чем у людей, сохранивших свое психическое здоровье.