Отказывают сердце, почки или печень: эти отеки предупреждают о необратимых изменениях в организме

Одна из причин физиологических отеков — нездоровый образ жизни. Например, если человек недостаточно двигается и слишком много времени проводит на сидячей работе или, напротив, длительное время находится в положении стоя. В этом случае циркуляция крови и лимфы в ногах замедляется, а вместе с ней — и процесс отведения излишков жидкости из тканей. Чтобы не допустить развития отеков, вызванных застоем жидкости, стоит активно двигаться хотя бы 30 минут в день.