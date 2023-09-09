Отказывают сердце, почки или печень: эти отеки предупреждают о необратимых изменениях в организме

Отеки могут появляться по множеству причин: в некоторых случаях они не представляют угрозы здоровью и проходят самостоятельно, без каких-либо усилий со стороны самого человека, в других — могут быть признаком достаточно серьезных и опасных заболеваний, требующих немедленной медицинской помощи. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказывает, когда при отеках нужно звонить в скорую.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Большинство отеков неопасны
В большинстве случаев несильно выраженные отеки неопасны. Достаточно часто они появляются в области ног из-за задержки лишнего объема жидкости в межклеточном пространстве или нарушения нормального ее распределения в организме.
Одна из причин физиологических отеков — нездоровый образ жизни. Например, если человек недостаточно двигается и слишком много времени проводит на сидячей работе или, напротив, длительное время находится в положении стоя. В этом случае циркуляция крови и лимфы в ногах замедляется, а вместе с ней — и процесс отведения излишков жидкости из тканей. Чтобы не допустить развития отеков, вызванных застоем жидкости, стоит активно двигаться хотя бы 30 минут в день.
Если питание не самое здоровое
Еще одна частая причина отеков — неправильное питание. Например, если человек часто ест полуфабрикаты и консервы, обильно досаливает домашние блюда и злоупотребляет алкоголем, то нагрузка на почки возрастает и органы не могут эффективно отфильтровывать жидкость и выводить ее из организма. В этом случае отечность обычно развивается в области ног (особенно лодыжек), рук и лица. Помочь в этом случае может коррекция рациона. Людям с хроническими заболеваниями следить за питанием особенно важно.
Как отличить опасные отеки от неопасных
Отеки могут быть вариантом нормы в период перед менструацией или во время беременности. Но в некоторых случаях они указывают на то, что в организме происходят опасные и даже жизнеугрожающие процессы.
Если отечность появляется внезапно и сопровождается такими симптомами, как:
затрудненное дыхание,
проблемы с мочеиспусканием,
боли в груди,
болезненность в животе или пояснице,
резкое повышение артериального давления,
необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Если это аллергия
Одно из опасных состояний — отек Квинке. Как правило, острый отек развивается при контакте с аллергеном, к которому у человека есть повышенная чувствительность. Если отек появился в области лица, шеи или рта, без медицинской помощи он способен привести к удушью и смерти. Как правило, отек Квинке заметен сразу. Например, человеку может быть сложно уместить язык во рту или у него внезапно распухла губа.
Проблемы с сердцем бывают с отеками
Иногда отеки менее выражены и заметны, но указывают на критическое состояние внутренних органов. Одно из них — сердечная недостаточность. Она развивается, когда сердце неспособно обеспечить нормальное кровообращение и жидкость задерживается в организме. Отеки, вызванные сердечной недостаточностью, обычно появляются в нижних конечностях, особенно ближе к вечеру, в более тяжелых случаях жидкость скапливается в легких и брюшной полости. Как правило, это состояние сопровождается одышкой и болью в груди.
Могут страдать почки
Еще одной причиной отеков может быть острая почечная недостаточность. Почки играют ключевую роль в выведении избыточной жидкости из организма, а при нарушении их работы вода скапливается в межклеточном пространстве. Частота и объем мочеиспускания при этом уменьшаются.
В большинстве случаев почечная недостаточность вызвана повреждением тканей и некрозом функциональных структур почек, которые развиваются в результате отравления токсическими веществами или лекарствами. Если не принять меры, человек может умереть.
Когда печень на грани отказа
Заболевания печени (цирроз, рак печени) также могут провоцировать развитие отеков. Печень играет важную роль в регулировании баланса жидкости. Она синтезирует белок альбумин, который помогает поддерживать правильное давление в сосудах и объем циркулирующей крови, а также предотвращает избыточное скопление жидкости в тканях. Когда печень повреждена, синтез альбумина нарушается, вместе с этим образуются отеки. На заболевания печени могут указывать такие симптомы, как желтушность кожи и белков глаз, утомляемость, нарушения пищеварения.
Даже если отеки не сопровождаются грозными симптомами, но при этом возникают регулярно, важно записаться к врачу в плановом порядке. Своевременное обследование поможет скорректировать причины возникновения отеков и исключить начальные стадии опасных заболеваний.