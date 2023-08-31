Притягивают словно магнит: в людей с этими чертами характера влюбляются раз и навсегда

Безусловно, первое, на что мы обращаем внимание, — это внешность. И речь вовсе не о стандартных эталонах красоты, как может подуматься изначально. Нас притягивают широкая улыбка, тембр голоса, блеск в глазах — это все то, что кажется психике хорошим и безопасным.
Наверняка вы замечали за собой, что чем больше проникаетесь к человеку, тем более красивым он вам кажется. Работает этот закон и наоборот: если у вас все в порядке с самооценкой, то тот, кто сильно обидел или сделал больно, начинает отталкивать. Человек перестает нравиться буквально по всем критериям, не хочется его больше ни видеть, ни слышать.
Если вы уже вступили в отношения с человеком, то сперва он кажется почти что идеальным. Это нормально, ведь влюбленные восхищаются объектом своей страсти, здесь уже гормоны правят бал. Но время идет, буря чувств сходит на нет, тогда люди либо расстаются, либо пытаются сохранить отношения. И вот здесь уже обращают внимание на то, что происходит внутри союза. Это помогает поддерживать здоровую привязанность, а не созависимость.
Ученые из Греции решили провести опрос среди пар. Мужчины и женщины рассказывали, какие черты в избраннике мотивируют их сохранять отношения, дорожить друг другом и стараться решать любые конфликты. В итоге исследователям удалось
Им можно всегда доверять. Это одно из самых важных качеств, по мнению опрошенных. Человеку важно знать, что их половина не будет изменять, искать кого-то на стороне, а если он не берет трубку, значит, занят и обязательно перезвонит при первой возможности.
Они проявляют заботу. Здесь речь идет о том, что человеку не все равно, почему вы пришли грустным с работы, он искренне вам сопереживает и поддерживает, всегда готов позаботиться в случае болезни или тяжелой жизненной ситуации.
Они позитивно смотрят на жизнь. С человеком должно быть весело. У него хорошее чувство юмора, он легко относится к жизни, с ним можно посмеяться от души.
Они романтичны и чувствительны. Такой партнер искренне старается сделать приятное, любит обнимать, говорить ласковые слова.
Они ладят с семьей и друзьями. Человеку хочется сохранить отношения, если у его избранника налажен контакт с его близким окружением. Так еще больше обостряется ценность союза.
Следят за домашним уютом. Возлюбленный или возлюбленная не чурается готовки, стирки, уборки, старается сделать все, чтобы дома было хорошо и комфортно.
Устраивают в сексуальном плане. Здоровая и приносящая удовлетворение сексуальная жизнь поддерживает стабильность отношений. Умение разжигать страсть и показывать свое желание крайне важно для обеих сторон.
Они уверены в себе. Есть своя точка зрения, свои хобби, интересы, такой человек точно знает, чего хочет от жизни.
Они готовы к компромиссам. Трудно идти по жизни с человеком, который ноет, жалуется, никогда не идет на компромисс и каждый раз хочет сделать все по-своему.
Разделяют общие интересы. Например, вы читаете ее любимую книгу, а она идет с вами кататься на сноуборде. И никто никого не заставляет, это желание быть ближе и проводить как можно больше времени вместе.
У них есть стабильная работа. Доход и финансовая стабильность могут способствовать укреплению отношений. Тащить на себе человека, как бы он ни был мил, крайне тяжело.
Примечательно, что мужчины чаще говорили о том, что для них важнее всего сексуальная совместимость и готовность женщины идти на компромисс. Что касается представительниц прекрасного пола, то для них чаще всего были важнее романтичность, чувствительность и уверенность в верности партнера.
Практически никто не говорил о том, что его партнер должен быть сказочно красив или же иметь идеальное тело. Эти качества могут нравиться, но жить все равно придется с человеком, а не с его отражением в зеркале.