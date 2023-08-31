Притягивают словно магнит: в людей с этими чертами характера влюбляются раз и навсегда

Им можно всегда доверять. Это одно из самых важных качеств, по мнению опрошенных. Человеку важно знать, что их половина не будет изменять, искать кого-то на стороне, а если он не берет трубку, значит, занят и обязательно перезвонит при первой возможности.

Они проявляют заботу. Здесь речь идет о том, что человеку не все равно, почему вы пришли грустным с работы, он искренне вам сопереживает и поддерживает, всегда готов позаботиться в случае болезни или тяжелой жизненной ситуации.

Они позитивно смотрят на жизнь. С человеком должно быть весело. У него хорошее чувство юмора, он легко относится к жизни, с ним можно посмеяться от души.

Они романтичны и чувствительны. Такой партнер искренне старается сделать приятное, любит обнимать, говорить ласковые слова.

Они ладят с семьей и друзьями. Человеку хочется сохранить отношения, если у его избранника налажен контакт с его близким окружением. Так еще больше обостряется ценность союза.

Следят за домашним уютом. Возлюбленный или возлюбленная не чурается готовки, стирки, уборки, старается сделать все, чтобы дома было хорошо и комфортно.

Устраивают в сексуальном плане. Здоровая и приносящая удовлетворение сексуальная жизнь поддерживает стабильность отношений. Умение разжигать страсть и показывать свое желание крайне важно для обеих сторон.

Они уверены в себе. Есть своя точка зрения, свои хобби, интересы, такой человек точно знает, чего хочет от жизни.

Они готовы к компромиссам. Трудно идти по жизни с человеком, который ноет, жалуется, никогда не идет на компромисс и каждый раз хочет сделать все по-своему.

Разделяют общие интересы. Например, вы читаете ее любимую книгу, а она идет с вами кататься на сноуборде. И никто никого не заставляет, это желание быть ближе и проводить как можно больше времени вместе.