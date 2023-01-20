Как правильно проявлять заботу

— Здоровая забота — это когда близкий дает право зависимому человеку совершать ошибки и отвечать за них, точно так же, как и в случае с контролем, — объясняет эксперт. — Например, женщине звонят посреди ночи знакомые и сообщают, что ее пьяный муж буянит во дворе и его могут забрать в полицию. Созависимая жена бросит детей и побежит спасать мужа. Но так она заботится не о нем, а о его болезни, и будет только способствовать развитию зависимости. Та жена, которая хочет позаботиться о муже, скажет, что он — взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки, и если так уж случится — пусть ночует в вытрезвителе.

Психиатр отмечает, что в этом случае женщина заставит своего мужа остаться один на один с болезнью, и только тогда здоровая часть его личности начнет испытывать дискомфорт.

— Чем раньше это случится (чем больше здоровой личности у человека сохранно), тем этот дискомфорт будет сильнее, — объясняет Анна Одинцова. — Не так уж приятно жить впроголодь в неубранной квартире или ночевать в вытрезвителе, верно?

Это, конечно, не означает, что с зависимостью будет покончено и человек перестанет злоупотреблять.