Как по утренним отекам понять, что происходит с организмом: объясняет эндокринолог

Изменения в нашем теле могут быть симптомами различных заболеваний. Например, если ваши руки, лицо или тело отекают каждое утро — возможно, ваше здоровье находится в серьезной опасности. О том, на какие конкретные проблемы может указывать этот признак, в своем
По словам специалиста, если после пробуждения ваши руки отекли и вы ощущаете некоторую скованность в кистях, есть вероятность, что это произошло из-за патологий щитовидной железы. Поэтому имеет смысл обратиться за помощью к врачу и пройти дополнительное обследования.
А вот если после пробуждения отекает лицо, появляются характерные мешки под глазами, а затем отек постепенно распространяется по всему телу, то врач советует в первую очередь проверить почки.
Иногда отеки возникают в одной конкретной зоне — например, отекают ноги. В этом случае Павлова рекомендует проверить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, отеки могут быть спровоцированы дефицитом белка в рационе — такое бывает, например, у тех, кто практикует радикальные диеты. Когда белка в организме слишком мало, жидкая часть крови не удерживается в сосудах и попадает в ткани. В некоторых случаях отек может быть смертельно опасен — например, если речь идет об отеке легких.
Кроме того, отечность может возникнуть на фоне инфекционной болезни, ожога или при недостатке воды. Как бы там ни было, отмечает Павлова, не нужно бороться с отеками с помощью мочегонных: бездумное употребление подобных препаратов может привести к страшным последствиям, вплоть до остановки сердца. Лучше обратиться к врачу и выяснить причину проблемы.
Другие причины отеков
Заболевания печени — жидкость скапливается в брюшной полости (асцит). Как правило, такой отек сопровождается пожелтением кожи, покраснением ладоней, общей слабостью.
Варикоз — провоцирует односторонние, плотные отеки, которые сочетаются с усталостью и болью в икроножных мышцах.
Аллергия — отек образуется рядом с зоной, которая вступила в контакт с аллергеном, в тяжелых случаях распространяется по телу.
Артрит — отечность появляется в зоне суставов.
Преэклампсия — осложнение при беременности, сильный отек рук, ног и лица.
Подробнее о других возможных причинах отеков можно узнать ЗДЕСЬ.
Кстати
Иногда отеки развиваются из-за определенных продуктов. О том, какая еда заставляет нас отекать, можно узнать ЗДЕСЬ.