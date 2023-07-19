Как по утренним отекам понять, что происходит с организмом: объясняет эндокринолог

Другие причины отеков

Заболевания печени — жидкость скапливается в брюшной полости (асцит). Как правило, такой отек сопровождается пожелтением кожи, покраснением ладоней, общей слабостью.

Варикоз — провоцирует односторонние, плотные отеки, которые сочетаются с усталостью и болью в икроножных мышцах.

Аллергия — отек образуется рядом с зоной, которая вступила в контакт с аллергеном, в тяжелых случаях распространяется по телу.

Артрит — отечность появляется в зоне суставов.

Преэклампсия — осложнение при беременности, сильный отек рук, ног и лица.

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