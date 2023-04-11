Ноги отекают и болят: как бороться с варикозным расширением и отеками

Тяжесть в ногах и быстрая утомляемость, некрасивые выступающие вены, узлы и сосудистые звездочки, отеки — все это признаки того, что надо обратиться к врачу-флебологу. Сама, без консультации со специалистом и соответствующего лечения, проблема не пройдет. А если ее запустить, на ногах могут появиться пигментные пятна и язвы.
Врачи центра применяют современные методы лечения варикоза и сопутствующих проблем в соответствии со стандартами Всемирной ассоциации флебологов (UIP). Различные виды склеротерапии и лазерные технологии позволяют проводить лечение без операции. Лазер также используют для удаления сосудистых звездочек и мелких варикозных вен на ногах.
В случаях, когда без операции не обойтись, в арсенале врачей есть щадящие малоинвазивные методики хирургии вен.
«Центр флебологии» — пионер в оказании медицинской помощи пациентам с лимфатическими отеками верхних и нижних конечностей. Здесь используется комплексная терапия в соответствии с европейскими стандартами.
В клинике существует внутренняя школа специалистов, которая позволяет поддерживать единый стандарт качества медицинских услуг во всех региональных клиниках.
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