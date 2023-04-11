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Ноги отекают и болят: как бороться с варикозным расширением и отеками

11 апреля 2023
Ноги отекают и болят: как бороться с варикозным расширением и отеками
Источник:
https://stock.adobe.com/

Тяжесть в ногах и быстрая утомляемость, некрасивые выступающие вены, узлы и сосудистые звездочки, отеки — все это признаки того, что надо обратиться к врачу-флебологу. Сама, без консультации со специалистом и соответствующего лечения, проблема не пройдет. А если ее запустить, на ногах могут появиться пигментные пятна и язвы.

Ноги отекают и болят: как бороться с варикозным расширением и отеками
Инфографика: Ольга Сергеева

«Центр флебологии» работает в России более 20 лет: в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Тюмени и Санкт-Петербурге. В нашем городе — с 1996 года.

Ноги отекают и болят: как бороться с варикозным расширением и отеками
«Центр Флебологии» в Санкт-Петербурге
Источник:
Пресс-служба ЗАО «Центр Флебологии»

Врачи центра применяют современные методы лечения варикоза и сопутствующих проблем в соответствии со стандартами Всемирной ассоциации флебологов (UIP). Различные виды склеротерапии и лазерные технологии позволяют проводить лечение без операции. Лазер также используют для удаления сосудистых звездочек и мелких варикозных вен на ногах.

В случаях, когда без операции не обойтись, в арсенале врачей есть щадящие малоинвазивные методики хирургии вен.

Ноги отекают и болят: как бороться с варикозным расширением и отеками
Источник:
Пресс-служба ЗАО «Центр Флебологии»

«Центр флебологии» — пионер в оказании медицинской помощи пациентам с лимфатическими отеками верхних и нижних конечностей. Здесь используется комплексная терапия в соответствии с европейскими стандартами.

Ноги отекают и болят: как бороться с варикозным расширением и отеками
Источник:
Пресс-служба ЗАО «Центр Флебологии»

В клинике существует внутренняя школа специалистов, которая позволяет поддерживать единый стандарт качества медицинских услуг во всех региональных клиниках.

 Санкт-Петербург,  ул. Парадная, д. 3, корп. 2

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