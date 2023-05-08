Польза и вред огурцов: сгоняют отеки, но могут отравить

Огурец — один из самых популярных и доступных продуктов в нашей стране. Этот овощ начали употреблять в пищу более 6 тысяч лет назад. На территорию России он попал еще в XVI веке.
Пищевая ценность огурца (на 100 грамм):
калорийность — 14 ккал;
белки — 0,8 г;
жиры — 0,1 г;
углеводы — 2,5 г;
пищевые волокна — 1 г.
В огурцах есть калий, фосфор, хлор, кальций, магний и другие полезные витамины и минералы.
Полезные свойства огурца
Огурцы отлично спасают от обезвоживания. Если вы постоянно забываете пить достаточно воды, обратите внимание на этот овощ. Продукт также увлажняет кожу и позволяет замедлить процесс ее старения.
Кроме того, огурцы отлично помогают от отеков, так как работают как мочегонное средство. Они отлично подходят для худеющих, ведь в огурцах совсем мало калорий.
Еще этот продукт помогает выводить вредные вещества при интоксикации организма. А соли в его составе помогают привести в норму кислотно-щелочной баланс.
Благодаря большому количеству пищевых волокон в составе огурцы помогают снизить уровень вредного холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Полезен он и в качестве профилактики сахарного диабета. А еще клетчатка в огурцах помогает наладить пищеварение.
В огурцах много аскорбиновой кислоты, поэтому овощ укрепляет иммунитет.
Почему огурцами можно отравиться
Даже безобидные на первый взгляд огурцы могут нанести вред вашему здоровью. Дело в том, что водянистая часть огурца способна накапливать вредные вещества. Например, в огурцах, выращенных не в сезон, могут быть следы вредных для человеческого здоровья пестицидов. Съев такие плоды, вы можете столкнуться с симптомами отравления и заработать проблемы с почками. При этом нитраты могут не сразу проявить себя и накапливаться в вашем теле.
Однако хорошие огурцы в умеренных количествах вполне безопасны для вашего здоровья.