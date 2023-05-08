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Польза и вред огурцов: сгоняют отеки, но могут отравить

Низкокалорийные огурцы богаты аскорбиновой кислотой, полезными пищевыми волокнами и водой. Но знали ли вы, что даже этим овощем можно отравиться?

8 мая 20232
польза вред огурец
Источник:
IStockphoto

Огурец — один из самых популярных и доступных продуктов в нашей стране. Этот овощ начали употреблять в пищу более 6 тысяч лет назад. На территорию России он попал еще в XVI веке.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, чем так хорош продукт, который состоит на 98% из воды, и какие негативные свойства у него могут быть.

Пищевая ценность огурца (на 100 грамм):

  • калорийность — 14 ккал;

  • белки — 0,8 г;

  • жиры — 0,1 г;

  • углеводы — 2,5 г;

  • пищевые волокна — 1 г.

В огурцах есть калий, фосфор, хлор, кальций, магний и другие полезные витамины и минералы.

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Полезные свойства огурца

Огурцы отлично спасают от обезвоживания. Если вы постоянно забываете пить достаточно воды, обратите внимание на этот овощ. Продукт также увлажняет кожу и позволяет замедлить процесс ее старения.

Кроме того, огурцы отлично помогают от отеков, так как работают как мочегонное средство. Они отлично подходят для худеющих, ведь в огурцах совсем мало калорий.

Еще этот продукт помогает выводить вредные вещества при интоксикации организма. А  соли в его составе помогают привести в норму кислотно-щелочной баланс.

Благодаря большому количеству пищевых волокон в составе огурцы помогают снизить уровень вредного холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Полезен он и в качестве профилактики сахарного диабета. А еще клетчатка в огурцах помогает наладить пищеварение.

В огурцах много аскорбиновой кислоты, поэтому овощ укрепляет иммунитет.

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Почему огурцами можно отравиться

Даже безобидные на первый взгляд огурцы могут нанести вред вашему здоровью. Дело в том, что водянистая часть огурца способна накапливать вредные вещества. Например, в огурцах, выращенных не в сезон, могут быть следы вредных для человеческого здоровья пестицидов. Съев такие плоды, вы можете столкнуться с симптомами отравления и заработать проблемы с почками. При этом нитраты могут не сразу проявить себя и накапливаться в вашем теле.

Однако хорошие огурцы в умеренных количествах вполне безопасны для вашего здоровья.

Автор текста:Дарья Гапионок
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