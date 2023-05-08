Польза и вред огурцов: сгоняют отеки, но могут отравить

Даже безобидные на первый взгляд огурцы могут нанести вред вашему здоровью. Дело в том, что водянистая часть огурца способна накапливать вредные вещества. Например, в огурцах, выращенных не в сезон, могут быть следы вредных для человеческого здоровья пестицидов. Съев такие плоды, вы можете столкнуться с симптомами отравления и заработать проблемы с почками. При этом нитраты могут не сразу проявить себя и накапливаться в вашем теле.