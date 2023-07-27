Сделаете только хуже: какие процедуры нельзя делать при отеках и синяках под глазами

Мешки под глазами, синяки и гусиные лапки — все эти проблемы могут возникнуть уже в подростковом возрасте. Возможно, виной тому анатомическое строение жировых пакетов, которые окружают глазное яблоко. А может, все дело в слишком активной мимике, доставшейся от деда.
Отеки
«Отечность может быть обусловлена анатомией, нарушением кровообращения в области шеи, проблемой с почками или щитовидной железой, нарушением режима и диеты, — объясняет дерматолог Анна Лебедева. — Причин достаточно много, и большинство из них достаточно серьезны, чтобы ими пренебрегать».
Что делать нельзя
«Однозначно не показана биоревитализация области глаз с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой: отек будет усиливаться. Нужно быть аккуратнее с ботоксом, уменьшая мимическую активность вокруг глаз: препарат может спровоцировать дополнительный застой лимфы», — говорит эксперт.
Что делать можно
Есть много инъекционных препаратов, улучшающих дренажные свойства капилляров. При отеках такие процедуры особенно нужны.
Когда отеки молодости плавно переросли в ярко очерченные мешки под глазами, стоит задуматься о пластической хирургии.
«Если к операции вы пока не готовы, есть неплохие техники контурной пластики, позволяющие закамуфлировать ненужный рельеф. После одной процедуры результат держится около года-полутора, — советует Анна Лебедева. — Такая процедура впоследствии не помешает хирургу, если вы решитесь на пластическую операцию».
Синяки под глазами
«Синева под глазами часто обусловлена просвечивающей периорбитальный мышцей», — объясняет наш эксперт.
Что делать нельзя
«Нельзя мазать область вокруг глаз мазью от геморроя, — предупреждает врач. — Средство может содержать лидокаин, который снимает боль. Это достаточно аллергенный компонент, он сушит кожу и может содержать гормональные компоненты для снятия воспаления. Вот только под глазами в данной ситуации воспаления нет, а терапия гормонами лишь истончит кожу, из-за чего сосуды будут просвечивать еще больше».
Что делать можно
«Специальный массаж, а также косметологические процедуры для уплотнения кожи: коллагенотерапия, контурная пластика мягким филлером для имитации подкожного жира, — рассказывает Анна Лебедева. — Инъекции препаратом „Сферогель“ позволяют уплотнить кожу и наполнить синюшные провалы. Кроме того, существуют всевозможные уходы, которые убирают венозный застой в периорбитальной области».
Гусиные лапки
Мимические морщинки в уголках глаз, или гусиные лапки, могут появиться и у 20-летних. Виной тому тонкая, нежная кожа, а также активная мимика.
Что делать нельзя
«Точно не стоит покупать дешевые патчи от неизвестных азиатских сборщиков улиток. Как правило, они содержат в большой концентрации недорогие препараты типа глицерина, который только высасывает влагу из более глубоких слоев кожи. Вместо увлажнения вы, по сути, высушиваете кожу на более глубоком уровне», — предупреждает врач.
Бабушкины маски из огурцов и капусты ни вреда, ни пользы не принесут. Если, конечно, овощи на грядке активно не опрыскивали пестицидами».
Что делать можно
«Если природа наградила вас богатой мимикой, на помощь приходят уколы ботулотоксином. Единственной альтернативой этой процедуре может быть тейпирование (использование клеящихся лент для подтяжки кожи. — Прим. ред.). Однако оно требует много времени и усилий, — говорит эксперт. — Не стоит пренебрегать кремами и масками под глаза. Если к мимическим морщинкам начинают присоединяться статические складочки, не забывайте про биоревитализацию области век. Обладателям сухой и тонкой кожи обязательно стоит проходить курс биоревитализации раз в год, а также пролонгированные процедуры».