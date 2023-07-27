Сделаете только хуже: какие процедуры нельзя делать при отеках и синяках под глазами

«Точно не стоит покупать дешевые патчи от неизвестных азиатских сборщиков улиток. Как правило, они содержат в большой концентрации недорогие препараты типа глицерина, который только высасывает влагу из более глубоких слоев кожи. Вместо увлажнения вы, по сути, высушиваете кожу на более глубоком уровне», — предупреждает врач.

Бабушкины маски из огурцов и капусты ни вреда, ни пользы не принесут. Если, конечно, овощи на грядке активно не опрыскивали пестицидами».

«Если природа наградила вас богатой мимикой, на помощь приходят уколы ботулотоксином. Единственной альтернативой этой процедуре может быть тейпирование (использование клеящихся лент для подтяжки кожи. — Прим. ред.). Однако оно требует много времени и усилий, — говорит эксперт. — Не стоит пренебрегать кремами и масками под глаза. Если к мимическим морщинкам начинают присоединяться статические складочки, не забывайте про биоревитализацию области век. Обладателям сухой и тонкой кожи обязательно стоит проходить курс биоревитализации раз в год, а также пролонгированные процедуры».