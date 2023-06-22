Из-за них летом бывают самые тяжелые аллергии: чего опасаться на даче и в отпуске

Если после укуса насекомого у человека опухает горло, возникает одышка или сильное сердцебиение, срочно обращайтесь за медицинской помощью! Особенно опасно появление отека в области лица и дыхательных путей. Используйте репелленты для профилактики и антигистаминные средства в случае отека от укуса. Откажитесь от парфюмерии днем, также привлекает жалящих насекомых яркая одежда. А вечером не оставляйте для комаров и мошек незащищенные участки тела.