Какие анализы сдать при аллергии, и есть ли способы ее вылечить

— Я за то, чтобы люди обеспечивали себе максимально экологичную и комфортную среду, независимо от того, являются ли они аллергиками, — считает эксперт. — Это актуально как дома, так и на работе. Сейчас наметился тренд, хоть и медленный, к вдумчивому оснащению офисов, внимательному отношению к системе вентиляции и очистки воздуха. Кондиционер все еще почему-то воспринимают как подающий свежий воздух с улицы прибор. Но это редкость: стандартные кондиционеры воздух не подают, а охлаждают или нагревают его внутри помещения. Более того, если их регулярно не чистить, обычная сплит-система может стать источником аллергена, как и давно не чищенная центральная вентиляция в офисе. Еще совсем недавно обеспечить вентиляцию дома было сложно. Но сегодня, например, есть бризеры, которые устанавливаются за 40 минут и не требуют серьезного монтажа. Также просты в использовании и очистители. Что касается индивидуальных средств защиты и назальных фильтров, тут нужно внимательно смотреть, на какие условия и размеры частиц они рассчитаны. Например, эффективность в задерживании мелкого аллергена у обычных марлевых повязок — возможно, менее 10%.