Долгожданное тепло весной буквально заставляет нас раздеваться, невзирая на высокий риск простудиться, ведь погода в это время года еще может быть очень неустойчивой, с заметной разницей температур вечером, днем и утром. Обычно переохлаждение весной проявляется стандартным симптомом — насморком. Но развиться он может и по другой причине — из-за начавшегося цветения разных растений.
Как различать вирусный и аллергический ринит и каким должно быть лечение в том или другом случае? Объясняет врач аллерголог-иммунолог.
Аллерголог-иммунолог «Инвитро-Урал»
Отличие аллергического и простудного насморка
«Насморк бывает инфекционным, аллергическим и неаллергическим, также есть смешанный ринит и так называемые специфические формы ринита: медикаментозный, профессиональный, ринит беременных и так далее», — разъясняет Анастасия Браун, врач-аллерголог.
Симптомы аллергического насморка и инфекционного ринита, который возникает при заражении вирусом, очень схожи, говорит врач, — это заложенность носа, обильные выделения, чихание, слабость.
«Но все же есть отличие — это активность проявления симптомов, — поясняет Анастасия Браун. — Когда насморк сопровождается сильным зудом и чиханием, можно заподозрить, что он вызван аллергией, если это состояние совпало с сезоном цветения или новым контактом с каким-либо продуктом или веществом».
Если же насморк инфекционный, то может наблюдаться повышение температуры тела до 38 градусов и больше.
«Также признаки вирусного ринита — не помогает симптоматическая терапия, выделения становятся желто-зелеными, а состояние ухудшается. Речь даже может идти о риносинусите с подключением бактериальной флоры», — объясняет доктор.
Как лечить насморк
Важно понимать, что точный диагноз ставит не пациент, а врач на приеме.
«Состояние слизистой носа поможет оценить риноскопия, — говорит Анастасия Браун. — Если слизистая отечная, более бледная и/или с синюшным оттенком, то это ринит аллергической природы. При заражении вирусом слизистая, наоборот, реагирует гиперемией — усилением кровотока и характерным красным или розовым оттенком».
Если насморк вызван инфекцией, то важно оценить симптомы — пить антибиотики или не пить, определяет врач. Самостоятельно прописывать их себе нельзя, уточняет эксперт. Это опасно развитием нечувствительности патогенной флоры к антибактериальным препаратам.
«Если насморк аллергический, то пациенту прописывают антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли или спреи (топические деконгестанты), — говорит иммунолог. — Но их предельный срок применения — не более 3–5 дней. Иначе слизистая носа может стать зависимой от сосудосуживающих капель, и насморк может приобрести смешанный характер».
Также при аллергическом рините в первую очередь определяется аллерген и исключается контакт с ним, применяется симптоматическая фармакотерапия для снижения уровня воспаления слизистой.
Когда при насморке срочно надо к врачу
если состояние не улучшается через 3-5 дней;
сохраняется выраженная заложенность носа;
выделения становятся более обильными и/или приобретают желто-зеленый цвет;
после нормализации температуры тела возникают повторные эпизоды повышения.
«Если с такими симптомами вовремя не обратиться к врачу, то воспаление может перейти в более тяжелую форму течения с развитием осложнений — синуситов, отитов, гайморитов», — предупреждает врач Анастасия Браун.