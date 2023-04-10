Отличие аллергического и простудного насморка

«Насморк бывает инфекционным, аллергическим и неаллергическим, также есть смешанный ринит и так называемые специфические формы ринита: медикаментозный, профессиональный, ринит беременных и так далее», — разъясняет Анастасия Браун, врач-аллерголог.

Симптомы аллергического насморка и инфекционного ринита, который возникает при заражении вирусом, очень схожи , говорит врач, — это заложенность носа, обильные выделения, чихание, слабость.

«Но все же есть отличие — это активность проявления симптомов, — поясняет Анастасия Браун. — Когда насморк сопровождается сильным зудом и чиханием, можно заподозрить, что он вызван аллергией, если это состояние совпало с сезоном цветения или новым контактом с каким-либо продуктом или веществом».

Если же насморк инфекционный, то может наблюдаться повышение температуры тела до 38 градусов и больше.

«Также признаки вирусного ринита — не помогает симптоматическая терапия, выделения становятся желто-зелеными, а состояние ухудшается. Речь даже может идти о риносинусите с подключением бактериальной флоры», — объясняет доктор.