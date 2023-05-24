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Генетики выяснили, какие народы России больше всего склонны к аллергии на пыльцу

Врачи-генетики выяснили, какие народности России имеют наибольшую предрасположенность к сезонному аллергическому риниту — поллинозу, то есть аллергии на пыльцу трав, деревьев и растений.

24 мая 2023
сезонная аллергия
Источник:
iStockphoto

Любой человек может оказаться обладателем рискового генотипа — комбинации генов, которые способны вызывать повышенную чувствительность к пыльце трав и растений. Генетики провели исследование и выяснили, у представителей какой из проживающих в России народностей она встречается чаще всего.

В выборке исследования было 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, отмечают авторы. Результаты оказались весьма интересными.

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Чаще всего рисковый генотип по поллинозу встречается среди осетин, ашкеназских евреев, кабардинцев, черкесов, адыгейцев, а также дагестанских народов. Реже всего — у бурятов и монголов, белорусов, якутов, долганов, а также русских

Генетики выяснили, какие народы России больше всего склонны к аллергии на пыльцу
Частота встречаемости генетических мутаций, увеличивающих риск сезонного аллергического ринита (поллиноза), среди различных этносов России
Источник:
предоставлено Genotek

Преимущественно аллергия возникает в ответ на пыльцу злаковых трав (тимофеевка, ежа, рожь, пшеница, мятлик, ячмень) и сорных трав (полынь, амброзия, лебеда).

«Вероятность наследования болезни достигает примерно 40%, если аллергия есть только у одного родителя, и 75-80% — если у обоих, — отмечают авторы исследования. — Кроме того, возможны случайные генетические мутации даже в тех случаях, когда ни у кого из родственников не было аллергии. Однако вероятность уже ниже».

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Аллергия — это патологическая реакция иммунной системы, связанная с гиперчувствительностью к некоторым видам аллергенов, в том числе к травам и пыльце. Заболевание поражает верхние дыхательные пути, нижние, а также глаза и кожу. Симптомы:

  • чихание;

  • заложенность носа;

  • насморк;

  • слезотечение;

  • резь в глазах;

  • кашель;

  • зуд и сыпь. 

Один из самых действенных методов лечения и профилактики аллергии — избегать контакта с аллергенами, в период цветения реже бывать на улице, в парках и лесах. Также применяются симптоматические средства: антигистаминные препараты и противовоспалительные капли для носа и глаз.

Аллергия — довольно распространенное заболевание. По последним данным, ей страдает около 76% россиян. При этом аллергия на пыльцу и цветение наблюдается у 54% жителей России.

Автор текста:Анна Майская
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