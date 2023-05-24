Генетики выяснили, какие народы России больше всего склонны к аллергии на пыльцу

«Вероятность наследования болезни достигает примерно 40%, если аллергия есть только у одного родителя, и 75-80% — если у обоих, — отмечают авторы исследования. — Кроме того, возможны случайные генетические мутации даже в тех случаях, когда ни у кого из родственников не было аллергии. Однако вероятность уже ниже».