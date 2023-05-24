Генетики выяснили, какие народы России больше всего склонны к аллергии на пыльцу

Любой человек может оказаться обладателем рискового генотипа — комбинации генов, которые способны вызывать повышенную чувствительность к пыльце трав и растений. Генетики провели исследование и выяснили, у представителей какой из проживающих в России народностей она встречается чаще всего.
В выборке исследования было 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, отмечают авторы. Результаты оказались весьма интересными.
У кого выше риски
Чаще всего рисковый генотип по поллинозу встречается среди осетин, ашкеназских евреев, кабардинцев, черкесов, адыгейцев, а также дагестанских народов. Реже всего — у бурятов и монголов, белорусов, якутов, долганов, а также русских.
Преимущественно аллергия возникает в ответ на пыльцу злаковых трав (тимофеевка, ежа, рожь, пшеница, мятлик, ячмень) и сорных трав (полынь, амброзия, лебеда).
«Вероятность наследования болезни достигает примерно 40%, если аллергия есть только у одного родителя, и 75-80% — если у обоих, — отмечают авторы исследования. — Кроме того, возможны случайные генетические мутации даже в тех случаях, когда ни у кого из родственников не было аллергии. Однако вероятность уже ниже».
Поллиноз: симптомы
Аллергия — это патологическая реакция иммунной системы, связанная с гиперчувствительностью к некоторым видам аллергенов, в том числе к травам и пыльце. Заболевание поражает верхние дыхательные пути, нижние, а также глаза и кожу. Симптомы:
чихание;
заложенность носа;
насморк;
слезотечение;
резь в глазах;
кашель;
зуд и сыпь.
Один из самых действенных методов лечения и профилактики аллергии — избегать контакта с аллергенами, в период цветения реже бывать на улице, в парках и лесах. Также применяются симптоматические средства: антигистаминные препараты и противовоспалительные капли для носа и глаз.
Аллергия — довольно распространенное заболевание. По последним