При язве и аллергии: гастроэнтеролог рассказала о пользе витамина U

Витамин U, или S-метилметионин, — биологически активное вещество, о котором на самом деле знают далеко не все, в отличие от «распиаренных» витаминов D и С.
Но он очень важен для организма, потому что с его помощью можно поддержать здоровье пищеварительной системы и облегчить симптомы аллергии. О том, как действует на организм витамин U и чем он может быть полезен, рассказала эксперт.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Псевдовитамин
«Витамин U — это не полноценный витамин, а витаминоподобное вещество, или так называемый псевдовитамин. По своим свойствам он похож на витамины, но не соответствует всем параметрам, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Так, к витаминоподобным веществам также относятся холин, карнитин, биофлавоноиды, липоевую кислоту, лецитин, кофермент Q10, инозит и многие другие полезные вещества».
Но отличие витамина U от них в том, что большинство перечисленных веществ образуется в организме в достаточном для удовлетворения его нужд количестве, однако S-метилметионин человек может получить только из пищи.
Главное полезное свойство витамина U
У витамина U есть способность восстанавливать слизистую оболочку пищеварительного тракта, отмечает доктор.
«Витамин U известен своим противоязвенным действием, которое впервые было открыто в середине прошлого столетия при изучении лечебных свойств сока капусты, — продолжает врач-гастроэнтеролог. — Именно поэтому витамин обозначили буквой U (с латинского ulcus переводится как „язва“). В ходе испытаний выяснилось, что капустный сок богат S-метилметионином, который обладает восстанавливающим действием и помогает пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. В дальнейшем стало известно, что это не единственное его полезное свойство».
Также витамин U оказывает антигистаминный эффект, способствует уменьшению симптомов пищевой аллергии, поллиноза и даже бронхиальной астмы.
Однако, несмотря на свои лечебные свойства, витамин U все-таки не лекарство.
«Вылечить язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки или аллергию только с помощью витамина U не получится, — резюмирует Екатерина Кашух. — Более того, прием любых биологически активных добавок должен быть обязательно согласован с лечащим врачом, чтобы состояние человека не ухудшилось».
Где содержится витамин U (список продуктов)
В большинстве случаев биодобавки с витамином U не нужны, потому что его можно получить из пищи, отмечает врач. Вот продукты, в которых он есть:
спаржа;
белокочанная капуста;
свекла;
петрушка;
сельдерей;
репа;
перец;
морковь;
томаты;
лук.
«Если употреблять хотя бы один из этих продуктов в течение дня, то можно покрыть потребности организма в витамине U. При этом стоит помнить, что вещество разрушается при термической обработке, поэтому, чтобы ценный микроэлемент сохранился, нужно есть овощи и зелень свежими», — резюмирует Екатерина Кашух.