Вредно и для фигуры, и для кишечника: три блюда, которые нельзя есть горячими

Польза для кишечника. «Эти продукты — источник резистентного крахмала, который ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он достигает толстой кишки в непереваренном виде и там постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение», — объясняет диетолог.

Контроль уровня сахара. «Резистентный крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови при употреблении продуктов, богатых углеводами, таких как картофель, макароны или белый рис. Затем организм вырабатывает меньше инсулина, и вы не хотите „съесть слона“, аппетит остается в норме и надолго», — говорит Антье Галь.