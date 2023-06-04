Вредно и для фигуры, и для кишечника: три блюда, которые нельзя есть горячими

Мы привыкли есть блюда горячими: суп, второе, дымящуюся картошку, только что сваренные рис и макароны. Но диетологи предупреждают: некоторые блюда в нашем рационе лучше есть не очень горячими, а подождать, чтобы они остыли.
«Я советую есть некоторые продукты еле теплыми, это оказывает положительное влияние на состояние кишечной флоры, не повышает уровень сахара и даже помогает сбросить лишние килограммы», — рассказывает
Не ешьте их горячими: три причины
Совет диетолога касается картофеля, риса и макаронных изделий. Дайте им остыть, перед тем как начнете есть. Этому есть три причины.
Польза для кишечника.
«Эти продукты — источник резистентного крахмала, который ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он достигает толстой кишки в непереваренном виде и там постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение», — объясняет диетолог.
Контроль уровня сахара.
«Резистентный крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови при употреблении продуктов, богатых углеводами, таких как картофель, макароны или белый рис. Затем организм вырабатывает меньше инсулина, и вы не хотите „съесть слона“, аппетит остается в норме и надолго», — говорит Антье Галь.
Съедаете меньше калорий.
«Крахмалистые продукты после охлаждения содержат меньше калорий, чем сразу после приготовления, — поясняет эксперт. — Это связано с тем, что организм не может полностью использовать их для производства энергии из-за резистентного крахмала».
Простой трюк при готовке — совет эндокринолога
Ранее врач Зухра Павлова рассказала о технике приготовления пищи, использование которой поможет организму тратить как можно больше калорий для переваривания. Это готовка при более низких температурах и до состояния неполной готовности (аль денте). Врач отмечает: чтобы переварить такую пищу, у организма уйдет больше сил, а значит, и калорий.
Попробуйте этот «трюк» с макаронами, гречкой, картофелем, любыми овощами. Не тушите капусту, чтобы она почти растворилась, или брокколи и кабачок до желеобразного состояния. Лучше и полезнее для организма, чтобы блюдо не было разварено, а продукты остались в сохранной форме.
Эксперт также советует худеющим выбирать супы с кусочками овощей, а не супы-пюре. На жевание мы тоже затрачиваем калории.