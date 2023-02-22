Симпатичный человек или нет — мы определяем еще на стадии знакомства. На телесном уровне симпатия проявляется через гормональную систему: дофамин и серотонин погружают нас в ощущение удовольствия, эндорфины окутывают покоем, удовлетворением и чувством защищенности. Вазопрессин и окситоцин обвивают чувством привязанности, доверия и близости, говорит психолог Валерий Гут.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
— Язык тела может многое сказать о человеке: так, 55% информации об истинном отношении собеседника сообщают его поза, жесты и мимика. Еще 38% мы получаем через тон голоса и скорость речи. И лишь 7% приходятся непосредственно на слова, — поясняет психолог.
Понять, нравимся ли мы собеседнику, или самому выразить симпатию несложно. Первое средство, которое вручила нам природа для демонстрации симпатии, — это улыбка. А второе — прикосновения.
— Поэтому, если ваш собеседник искренне улыбается, расслаблен, ненавязчиво к вам прикасается — дружески похлопывает по плечу или берет под локоток, — так он выражает свое расположение. Это работает в обе стороны, поэтому пользуйтесь этим сами, когда хотите выразить кому-то свои чувства, — говорит Валерий Гут.
Чтобы расположить к себе человека, не бойтесь попросить его о помощи. Мы с теплом относимся к тем, кто в нас нуждается. Проявляйте заботу о человеке, к которому испытываете искреннее расположение. Выражайте доверие, например расскажите о своем тайном страхе, важном событии в жизни или планах на будущее — это сделает вас ближе.
Лайфхак от психолога
Чтобы кому-то понравиться, можно воспользоваться лайфхаком: «примелькаться» симпатичному вам человеку. Так его мозг на бессознательном уровне признает вас интересным и безопасным. В один прекрасный момент эта информация станет осознанной — он вдруг поймет, что вы ему нравитесь.
Всегда помните: никто не любит слишком хороших. По мнению кандидата психологических наук, заведующего лабораторией политической психологии МГУ Леонида Гозмана, наше подсознание воспринимает «идеальный» = «недоступный». Поэтому лучше оставаться собой и позволить человеку знакомиться с разными сторонами своей личности. Искренность и теплая улыбка — самые действенные «кнопки» для включения симпатии.
Кандидат психологических наук, семейный консультант, клинический психолог, преподаватель.
Мы не строим взаимоотношения с кем придется, а выбираем, кто нам нравится и кто не нравится. Чувство симпатии или антипатии, пожалуй, первое, на которое мы ориентируемся изначально.
— Порой мы вынужденно остаемся с человек в отношениях, например, по работе, и только узнав коллегу поближе, начинаем относиться к нему иначе, чем в начале знакомства. И все же без симпатии не обойтись. Если ее нет, то находиться вместе постепенно становится невыносимо, — говорит Наталья Манухина.
Свое собственное чувство симпатии мы узнаем по внутренним переживаниям — нас влечет к этому человеку. Хочется оставаться с ним дольше, становятся интересны его ценности и увлечения, мы считаемся с его мнением. Рядом с ним безопасно и радостно. Считается, что симпатия — это преддверие любви.
Нам симпатичны друзья, некоторые коллеги, даже незнакомые люди могут вызывать симпатию своим поведением.
Распознать как романтическую, так и дружескую симпатию можно по следующим признакам:
человек постоянно смотрит вам прямо в глаза;
на его лице играет легкая улыбка;
взгляд — распахнутый;
во время разговора он слегка наклоняется в вашу сторону — тело как будто бы «стремится» к объекту симпатии;
поза — открытая, никаких скрещенных рук и зажатости.
— В окружении симпатичных людей чувствуешь себя увереннее, на подъеме. Дела идут на «ура», общение искрит, хочется и получается нравиться другим. Поэтому так важно на значимых мероприятиях иметь хотя бы несколько человек, к которым мы испытываем взаимную симпатию, — уверенности точно станет больше, — заключила Наталья Манухина.
Практический психолог, психологический консультант, физиогномист, психодиагност, преподаватель по фейсфитнесу в проекте «Московское долголетие»
Язык тела — наш лучший помощник для чтения невербальных сигналов тела. В первую очередь обращайте внимание на взгляд.
— Если хотите провести мгновенный тест, нравитесь ли вы человеку, подойдите поближе, не нарушая личные границы, посмотрите прямо в глаза. Человек, искренне к вам расположенный, глаза не отведет, не уйдет, а будет тоже смотреть только на вас. Зрачки у него могут расшириться — так происходит, когда мы смотрим на то, что нам очень нравится, — говорит Юлия Чуприкова.
Если человеку вы небезразличны, то он будет стараться находиться как можно ближе к вам — в этом случае расстояние сокращается максимум до одного метра. Не стоит забывать и про прикосновения: по настоящему влюбленный человек захочет к вам прикасаться. Не важно, плечо это, рука или спина, к объекту желания всегда тянет, и хочется до него дотронуться.
Что еще может выдать сильную симпатию
Интимный взгляд — это взгляд от макушки до пят, человек как будто оценивает вас. Этот взгляд больше говорит о сексуальном желании партнера.
Гляделки. «Так я называю игривый долгий взгляд глаза в глаза. Это напрямую показывает интерес человека к вам. Главное — не стесняйтесь, лучше улыбнитесь. Партнер поймет, что пора действовать», — говорит психолог.
Улыбка. Мужчины искренне любят, когда женщины им улыбаются, но сами делают это редко, чаще невзначай подмигивают.
Голос. Заведите диалог с потенциальным партнером. Если он проявляет симпатию, голос станет ниже, мягче, возможно проявление застенчивости и желания помочь. Это хороший способ найти общую тему для разговора или решение проблемы.
Как можно выразить симпатию без слов
Вам нравится человек, но вы стесняетесь ему об этом сказать? Или вы вообще еще мало знакомы, нет общих тем для разговоров. Тогда на помощь придут жесты, говорит психолог.
Вот как женщина может показать свою заинтересованность.
Поиграйте с волосами. Уберите волосы за ухо, оголите шею, плечо. Движения должны быть легкими и плавными, словно вы делаете это невзначай.
Откройте запястья: поправьте часы, браслеты, рукава рубашки. Это заставляет засматриваться на женщину.
Улыбайтесь. Легкая улыбка притягивает, как магнит, и быстро располагает человека.