Мы не строим взаимоотношения с кем придется, а выбираем, кто нам нравится и кто не нравится. Чувство симпатии или антипатии, пожалуй, первое, на которое мы ориентируемся изначально.

— Порой мы вынужденно остаемся с человек в отношениях, например, по работе, и только узнав коллегу поближе, начинаем относиться к нему иначе, чем в начале знакомства. И все же без симпатии не обойтись. Если ее нет, то находиться вместе постепенно становится невыносимо, — говорит Наталья Манухина.