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Болезни щитовидки, сердца, рак: что не так с организмом, если вы постоянно потеете

Вы можете пользоваться дезодорантом каждый день, в жару находиться под кондиционером и все равно сильно потеть. Эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: это говорит о том, что с вашим организмом далеко не все в порядке.

13 июня 2023
Болезни щитовидки, сердца, рак: что не так с организмом, если вы постоянно потеете
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iStockphoto

Все мы пахнем по-разному. У кого-то с подросткового возраста пот имеет достаточно специфический запах, и в этом случае без антиперспиранта не обойтись, а кто-то может не пользоваться им даже в самый жаркий день.

Если вы понимаете, что потливость беспокоит вас постоянно, то это уже тревожный звоночек. Особенно если дезодоранты совсем не помогают, а мокрых пятен на одежде становится все больше и больше.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

«Когда жара, то потеть — это нормально. В пределах нормы — это и во время, и после физических упражнений, активной физической работы, например на даче. Так наш организм саморегулирует температуру тела, чтобы не перегреться», — говорит Зухра Павлова.

Но если вы потеете все время, даже когда прохладно, это уже не норма. Разбираемся, почему так происходит.

Проблемы в работе щитовидной железы

Такое, например, случается при гипертириозе, когда щитовидная железа начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина — он для нашего организма как дрова для печки. То есть вы постоянно словно «нагреваетесь», а потом сильно потеете.

Из-за этого все процессы ускоряются:

О том, как по лицу можно определить проблемы со щитовидкой, читайте ЗДЕСЬ.

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Сбои в выработке женских половых гормонов

Снижение выработки полового гормона эстрадиола или нарушение чувствительности рецепторов к эстрогенам тоже приводит к потливости.

Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником различных серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу, говорит Зухра Павлова.

Дисбаланс гормона дигидротестостерона

Эта проблема затрагивает только мужчин.

«Обильное потоотделение, которое сопровождается сильным запахом мускуса (даже после душа) говорит о дисбалансе гормона дигидротестостерона. А значит, вам прямая дорога к эндокринологу», — поясняет врач.

Кстати, дигидротестостерон может сильно воздействовать на предстательную железу. Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений, например:

  • выпадение волос на голове,

  • сальность кожи и угревая болезнь,

  • снижение напора струи при мочеиспускании или ощущение остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря,

  • частые ночные походы в туалет,

то нужно срочно посетить уролога.

Кстати, иногда организм реагирует повышенной потливостью на стресс. И на это тоже стоит обратить внимание, ведь излишние негативные эмоции разрушают внутренние органы, даже головной мозг.

Автор текста:Софья Хромова
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