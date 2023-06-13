Болезни щитовидки, сердца, рак: что не так с организмом, если вы постоянно потеете

Вы можете пользоваться дезодорантом каждый день, в жару находиться под кондиционером и все равно сильно потеть. Эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: это говорит о том, что с вашим организмом далеко не все в порядке.