3 полезных завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина в крови

Понять, что у вас повышен уровень холестерина, довольно непросто. Это состояние очень часто долго не дает специфических симптомов. Впрочем, есть несколько признаков, которые помогут заметить повышенный холестерин и принять меры. Подробнее о них можно прочитать ЗДЕСЬ.