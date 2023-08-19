Польза и вред мяса улиток: много белка, мало холестерина и другие причины попробовать деликатес

Более привычный для русской кухни деликатес — красная икра. У многих этот продукт ассоциируется с праздничными застольями. Однако даже по самым торжественным датам перебарщивать с икрой не стоит. О том, почему, а также о том, кому красную икру есть не стоит, можно прочитать ЗДЕСЬ.

