Польза и вред мяса улиток: много белка, мало холестерина и другие причины попробовать деликатес

Улитки еще не так давно считались роскошью, однако сейчас этот деликатес можно найти даже в обычных супермаркетах. Чем так хороши улитки и почему нельзя собрать себе лакомство собственными силами в соседнем саду, объясняют
Съедобные улитки бывают разных видов, так что и готовят их по-разному. Однако прежде всего улиток ассоциируют с французской кухней: там за год их в среднем съедают 30 тысяч тонн.
Мясо улиток очень полезно для здоровья. В нем есть холин, витамины группы В, витамины А, Е, К. Кроме того, продукт богат полезными минералами: это цинк, магний, калий, селен, медь, марганец, железо, натрий. Еще одно отличительное свойство улитки: холестерина в ней практически нет.
Зато в этом мясе есть много легкоусвояемого белка — 15%. Жира в улиточном мясе не так много — 2-3%, причем часть из него приходится на ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.
Кроме того, этот продукт отлично подходит тем, кто борется с лишним весом: в нем всего 90 ккал на 100 граммов. Если у вас нет аллергии на морепродукты, можете смело попробовать этот деликатес.
Кому в первую очередь стоит обратить внимание на улиточное мясо? Продукт врачи советуют есть при болезнях желудочно-кишечного тракта. Подойдут улитки и для праздничного стола: они прекрасно абсорбируют спиртное. Кроме того, улиточное мясо — отличный афродизиак.
Впрочем, самостоятельно добывать их нельзя. Дикие улитки могут переносить ряд опасных болезней. Если хотите приготовить их самостоятельно, лучше поискать в магазине, они могут продаваться в замороженном виде, свежими или маринованными. Перед продажей их обрабатывают, а блюдо из необработанных улиток может оказаться опасным для здоровья и весьма неприятным на вкус.
Кстати
Более привычный для русской кухни деликатес — красная икра. У многих этот продукт ассоциируется с праздничными застольями. Однако даже по самым торжественным датам перебарщивать с икрой не стоит. О том, почему, а также о том, кому красную икру есть не стоит, можно прочитать ЗДЕСЬ.