Этот полезный завтрак на самом деле провоцирует проблемы с кишечником и вздутие живота

«Несмотря на всю полезность этих продуктов, йогурт в сочетании с фруктами может привести к дискомфорту в ЖКТ — все дело в кислотах и лактозе. В результате через какое-то время вы начнете страдать от вздутия, возможно, даже будет метеоризм», — говорит фармацевт Аббас Канани.