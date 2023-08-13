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Этот полезный завтрак на самом деле провоцирует проблемы с кишечником и вздутие живота

Существуют продукты, которые, несмотря на свою полезность, могут ухудшить общее самочувствие. Особенно если есть их сразу после пробуждения.

13 августа 2023
Этот полезный завтрак на самом деле провоцирует проблемы с кишечником и вздутие живота
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iStockphoto

Если выбирать между тем, чтобы не завтракать совсем и завтракать пусть даже этими продуктами, — однозначно для здоровья полезнее принимать пищу по утрам. Но стоит понимать, чем нам грозит не совсем правильный выбор вариантов для завтрака.

Не каждый продукт наш организм с благосклонностью примет именно утром и именно натощак, говорят врачи. Все дело в особенностях работы пищеварительного тракта и длительном перерыве между приемами пищи, пока мы спим.

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Один из завтраков, от которого точно стоит отказаться, — это йогурт в сочетании с фруктами. Особенно если вы решили добавить в молочное лакомство что-то цитрусовое, например апельсин или мандарин.

«Несмотря на всю полезность этих продуктов, йогурт в сочетании с фруктами может привести к дискомфорту в ЖКТ — все дело в кислотах и лактозе. В результате через какое-то время вы начнете страдать от вздутия, возможно, даже будет метеоризм», — говорит фармацевт Аббас Канани.

Особенно стоит последовать этому совету людям, у которых уже есть проблемы с пищеварительным трактом. Например, они страдают от гастрита, синдрома раздраженного кишечника. Йогуртно-фруктовый завтрак может лишь усугубить ситуацию.

«Внимательно прислушивайтесь к сигналам своего тела. Если понимаете, что после такого блюда вы ощущаете дискомфорт, то стоит от него отказаться», — добавил эксперт.

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В остальных случаях есть йогурт с фруктами на завтрак можно, только не делайте это вашим ежедневным ритуалом. И внимательно относитесь к продуктам. Например, чтобы завтрак был максимально полезным, стоит выбирать греческий йогурт, в котором нет ароматизаторов и добавленного сахара. Добавить можно ягоды, орехи, яблоки или бананы.

Терапия, гастроэнтерология

Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге

Фрукты станут неплохим перекусом в течение дня, но натощак их лучше не употреблять. Цитрусовые и кислые яблоки могут раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу. Груши и другие фрукты с большим количеством грубой клетчатки замедляют процесс пищеварения, нарушают моторику кишечника и провоцируют проблемы со стулом.

«Йогурты и кисломолочные продукты содержат бактерии, которые помогают поддерживать микрофлору кишечника и способствуют улучшению пищеварения. Проблема в том, что их полезные свойства активируются только при условии, что ранее человек уже что-то съел. При употреблении натощак бактерии просто разрушаются желудочным соком», — пояснила эксперт.

О том, каким должен быть полезный и сытный завтрак, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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