Этот полезный завтрак на самом деле провоцирует проблемы с кишечником и вздутие живота

Если выбирать между тем, чтобы не завтракать совсем и завтракать пусть даже этими продуктами, — однозначно для здоровья полезнее принимать пищу по утрам. Но стоит понимать, чем нам грозит не совсем правильный выбор вариантов для завтрака.
Не каждый продукт наш организм с благосклонностью примет именно утром и именно натощак, говорят врачи. Все дело в особенностях работы пищеварительного тракта и длительном перерыве между приемами пищи, пока мы спим.
Один из завтраков, от которого точно стоит отказаться, — это йогурт в сочетании с фруктами. Особенно если вы решили добавить в молочное лакомство что-то цитрусовое, например апельсин или мандарин.
«Несмотря на всю полезность этих продуктов, йогурт в сочетании с фруктами может привести к дискомфорту в ЖКТ — все дело в кислотах и лактозе. В результате через какое-то время вы начнете страдать от вздутия, возможно, даже будет метеоризм», —
Особенно стоит последовать этому совету людям, у которых уже есть проблемы с пищеварительным трактом. Например, они страдают от гастрита, синдрома раздраженного кишечника. Йогуртно-фруктовый завтрак может лишь усугубить ситуацию.
«Внимательно прислушивайтесь к сигналам своего тела. Если понимаете, что после такого блюда вы ощущаете дискомфорт, то стоит от него отказаться», — добавил эксперт.
В остальных случаях есть йогурт с фруктами на завтрак можно, только не делайте это вашим ежедневным ритуалом. И внимательно относитесь к продуктам. Например, чтобы завтрак был максимально полезным, стоит выбирать греческий йогурт, в котором нет ароматизаторов и добавленного сахара. Добавить можно ягоды, орехи, яблоки или бананы.
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Фрукты станут неплохим перекусом в течение дня, но натощак их лучше не употреблять. Цитрусовые и кислые яблоки могут раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу. Груши и другие фрукты с большим количеством грубой клетчатки замедляют процесс пищеварения, нарушают моторику кишечника и провоцируют проблемы со стулом.
«Йогурты и кисломолочные продукты содержат бактерии, которые помогают поддерживать микрофлору кишечника и способствуют улучшению пищеварения. Проблема в том, что их полезные свойства активируются только при условии, что ранее человек уже что-то съел. При употреблении натощак бактерии просто разрушаются желудочным соком», — пояснила эксперт.
О том, каким должен быть полезный и сытный завтрак, можно прочитать ЗДЕСЬ.