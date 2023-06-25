Доктор наук назвала 3 причины, почему нам не хочется завтракать и чем это опасно

Есть люди, которые вообще не завтракают. Но бывает и так, что обычно вы охотно садитесь за стол утром, но в какие-то дни просто ни в какую не хотите съесть на завтрак ни крошки. Даже мысль о еде вызывает отвращение.
Почему так происходит? Эндокринолог, доктор наук, дает объяснения.
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор научных статейЛичный сайт
Почему с утра нет аппетита
«Завтрак нормализует метаболизм, готовит организм к длинному дню, укрощает гормон кортизол, который после пробуждения активно вырабатывается надпочечниками. Если мы их не „накормим“, то кортизол примется сжигать наши мышцы, — объяснила в своем блоге врач-эндокринолог, доктор наук Зухра Павлова. — Кроме того, сбалансированный завтрак позволяет меньше съедать днем и вечером, значит, автоматически стройнит».
Отсутствие аппетита по утрам (и не только) может быть связано с наличием различных патологий в организме. А если вы в принципе здоровы, но вам никогда или временами не хочется завтракать, то этому есть вполне четкие медицинские объяснения, говорит доктор.
1. Вы мало или плохо спали ночью
«Если вы ложитесь поздно, после 12 ночи, спите мало, меньше 7-8 часов, то, конечно, ваш организм откажется завтракать. Все, что ему нужно, — еще поспать», — рассказывает эндокринолог.
2. Открытое углеводное окно (или углеводное похмелье)
«Если не хочется завтракать, скорее всего, вы плотно поели перед сном, — объясняет Зухра Павлова. — Слишком обильный и плотный ужин приводит к отсутствию аппетита по утрам. Ужин должен быть не позднее 19.30-20.00, при условии, что уснете вы в 23 часа. Иначе формируется нездоровая привычка переедать на ночь».
3. Слишком много кофе
Сразу после пробуждения очень полезно выпить стакан воды, но многие начинают утро с кофе, даже не успев толком проснуться.
«Если первым делом утром вы пьете кофе, то, скорее всего, завтракать не захотите, — говорит эндокринолог. — Ведь организм уже получил свою дозу бодрости, хотя и в корне неправильную. Сначала кофеин воздействовал на нервную систему, приведя ее в состояние мнимой боевой готовности, а потом притормозил чувство голода».
Врач рекомендует пить кофе через час после завтрака, тогда этот напиток принесет пользу и даст реальный заряд бодрости.
Если вы устраните эти ошибки в своем распорядке дня и питании, то приучить себя завтракать будет намного проще, ведь организм сам будет этого требовать.
Лучшие варианты завтрака
По словам врача Павловой, сама она на завтрак ест очень простую еду, в топ-3 — блюда из яиц. В ее рейтинге завтраков на первом месте яичница и кусочек цельнозернового хлеба, на втором — тоже яйца, но уже в виде омлета, с добавлением овощей и без масла. Третью строчку списка полезных завтраков у эндокринолога занимает салат из вареных яиц с овощами и ложкой растительного масла. По ее мнению, салат, в котором есть белок и овощи, — отличный вариант для утреннего приема пищи.