Доктор наук назвала 3 причины, почему нам не хочется завтракать и чем это опасно

По словам врача Павловой, сама она на завтрак ест очень простую еду, в топ-3 — блюда из яиц. В ее рейтинге завтраков на первом месте яичница и кусочек цельнозернового хлеба, на втором — тоже яйца, но уже в виде омлета, с добавлением овощей и без масла. Третью строчку списка полезных завтраков у эндокринолога занимает салат из вареных яиц с овощами и ложкой растительного масла. По ее мнению, салат, в котором есть белок и овощи, — отличный вариант для утреннего приема пищи.