«Получите опасное углеводное похмелье»: что будет, если есть много сладкого, объясняет врач

«Из-за повышенной нагрузки, с одной стороны, и недостатка микронутриентов — с другой, работа печени и почек нарушается, и в итоге мы компрометируем функции наших основных органов детоксикации, — объясняет Ирина Никулина. — Также следует помнить, что после подъема уровня инсулина, как правило, следует его резкое падение. И здесь в дело вступают гормоны: на такой стресс мы реагируем выбросом кортизола — гормоном этого самого стресса, еще больше ослабляя организм и провоцируя обострение любых хронических заболеваний».