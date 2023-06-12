«Получите опасное углеводное похмелье»: что будет, если есть много сладкого, объясняет врач

Если у вас случаются сладкие зажоры, когда вы вдруг разом съедаете ведерко мороженого, коробочку пирожных или огромную шоколадку, то, скорее всего, вы знаете, что такое углеводное похмелье.
Врач-терапевт объяснила, как оно влияет на организм.
Терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадская школа по натуральному питанию), эксперт АНО «Культура здоровья»
Признаки, что у вас углеводное похмелье
«Углеводное похмелье, или, привычнее говоря, углеводный удар, — это реакция организма на избыточное потребление углеводов. Чем выше их количество в вашем рационе, тем сильнее вы будете от него страдать, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-терапевт Ирина Никулина. — Проявляется оно, как правило, раздражительностью и повышенной тревожностью, низкой работоспособностью и отсутствием энергии, головными болями».
Но вместе с «похмельем» могут приходить и другие неприятные симптомы — от сильной отечности и кожных заболеваний до проблем с ЖКТ и обострения респираторных болезней, отмечает доктор.
«Чем меньше сбалансировано ваше меню и больше в нем доля углеводов, особенно промышленных (шоколада, тортов, мороженого с большим содержанием сахара), тем интенсивнее будет симптоматика „похмелья“, — говорит Ирина Никулина. — А в группу особого риска при злоупотреблении углеводами попадают люди с лишним весом и инсулинорезистентностью».
Почему появляется «похмелье»
«Перенасыщение углеводами дает колоссальную нагрузку на метаболизм, — продолжает врач-нутрициолог. — Для утилизации избытка сахара организм начинает в большом количестве использовать ценные для него минералы, витамины, воду, антиоксиданты. Таким образом мы истощаем свой ресурс и теряем огромное количество микроэлементов, так нужных для нормального функционирования организма».
Одновременно из-за передозировки сладкого в организме идет большая нагрузка на печень, почки, уточняет врач.
«Из-за повышенной нагрузки, с одной стороны, и недостатка микронутриентов — с другой, работа печени и почек нарушается, и в итоге мы компрометируем функции наших основных органов детоксикации, — объясняет Ирина Никулина. — Также следует помнить, что после подъема уровня инсулина, как правило, следует его резкое падение. И здесь в дело вступают гормоны: на такой стресс мы реагируем выбросом кортизола — гормоном этого самого стресса, еще больше ослабляя организм и провоцируя обострение любых хронических заболеваний».
Как избежать углеводного удара…
Чтобы минимизировать многочисленные риски углеводного похмелья, постарайтесь учесть несколько факторов, советует врач.
«Пересмотрите свое питание — сбалансируйте количество белков, жиров и полезных углеводов, — объясняет Ирина Никулина. — Трансжиры и усилители вкуса, которыми так богаты высокоуглеводные магазинные продукты, еще никому не шли на пользу. Но им с легкостью можно найти полезные альтернативы, стоит только разобраться в вопросе.
Важно не только питание, но и эмоции. Если вы живете в постоянном стрессе, неудивительно, что заедаете его сладким, а еще, скорее всего, плохо спите. А это тоже усиливает тягу к вредным продуктам.
«При недостатке сна увеличивается концентрация гормона голода (грелин) и уменьшается выработка гормона насыщения (лептин). Именно поэтому, если мы не выспались, так сильно тянет на сладкое, да и ощущение сытости достигается сложнее», — объясняет врач.
Снижение уровня стресса — один из важнейших факторов контроля аппетита.
«Избавляйтесь наряду с эмоциональным и от метаболического стресса. Прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки отлично справятся с этой задачей», — рекомендует доктор.
…и не сорваться
«Попробуйте хотя бы на сутки полностью отказаться от углеводов или попрактикуйте аккуратное суточное голодание, — говорит Ирина Никулина. — После углеводной «комы» организм отзовется благодарностью, желание есть сладкое резко уменьшится. Наши вкусовые рецепторы восстановятся и будут более чувствительными к продуктам без излишней дозы сахара и химических усилителей вкуса.
Не забывайте заботиться об электролитах, если перебрали с углеводами, предупреждает врач.
«Их уровень в организме обязательно надо вовремя восстановить, — советует терапевт-нутрициолог. — Если съели слишком много сладкого, добавляйте в рацион свежие овощи и фрукты. Содержащиеся в них минералы восполнят дефицит, а клетчатка уменьшит всасывание углеводов».