Дерматолог Богатова назвала 8 продуктов, после которых нельзя загорать

Вы наверняка слышали о том, как правильно загорать без вреда для здоровья, и знаете о необходимости солнцезащитных кремов и о том, в какие часы на пляже лучше не появляться. Но знали ли вы, что продукты, которые вы едите, тоже могут повлиять на то, как закончится для вашей кожи встреча с солнцем? Подробней об этом рассказала врач-дерматовенеролог Елена Богатова.