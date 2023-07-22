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Дерматолог Богатова назвала 8 продуктов, после которых нельзя загорать

Определенная пища может делать нашу кожу более беззащитной перед палящим солнцем. Узнайте, какие продукты в жаркие дни есть нужно с осторожностью.

22 июля 20231
Почему возникает пигментация при загаре
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iStockphoto

Вы наверняка слышали о том, как правильно загорать без вреда для здоровья, и знаете о необходимости солнцезащитных кремов и о том, в какие часы на пляже лучше не появляться. Но знали ли вы, что продукты, которые вы едите, тоже могут повлиять на то, как закончится для вашей кожи встреча с солнцем? Подробней об этом рассказала врач-дерматовенеролог Елена Богатова.

Дерматология, косметология

Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, нутрициолог, основатель Центра косметологии и эстетической медицины CosmetologBest

Некоторые продукты действительно могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам и повысить риск солнечных ожогов и других повреждений кожи при загаре. Это происходит из-за наличия определенных веществ, которые взаимодействуют с УФ-лучами и усиливают их негативное воздействие.

Вот примеры таких продуктов.

Цитрусовые. Лимоны, апельсины и другие цитрусовые содержат фурокумарины, которые могут увеличить чувствительность кожи к УФ-лучам. Поэтому есть много цитрусов перед походом на пляж — плохая идея.

Шпинат и редис. Они содержат оксалаты, которые могут вызвать фотодерматит, усиливая реакцию на солнце.

Ананас. Содержит бромелаин — этот фермент способен вызвать раздражение кожи при воздействии ультрафиолетовых лучей.

Сельдерей. Он также может содержать фурокумарины, что усиливает чувствительность к УФ-лучам. Помимо фурокумаринов, сельдерей также содержит ангелицин, что способствует усилению фоточувствительности кожи.

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Чеснок. Большое количество чеснока в вашем меню может сделать кожу более уязвимой перед солнцем.

Петрушка. Содержит фурокумарины, которые увеличивают чувствительность кожи к УФ-лучам.

Фенхель. Этот ароматный овощ также содержит фурокумарины и может усилить реакцию на солнце.

Шелковица. Сладкая ягода содержит фототоксичные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи при воздействии солнечных лучей.

Алкоголь. Употребление спиртного может привести к обезвоживанию, что делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.

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Если вы съели какие-либо из указанных продуктов, особенно в больших количествах, лучше избегать длительного пребывания на солнце в течение нескольких часов после приема пищи. Конечно, это не означает, что нужно полностью исключать эту еду из рациона. Однако информацию о таких продуктах стоит учитывать, если вы планируете провести время на пляже и загорать несколько часов.

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С другой стороны, существует еда, которая может защитить кожу от негативных последствий ультрафиолетовых лучей. Такие продукты обычно содержат антиоксиданты, они помогают бороться с вредными свободными радикалами, образующимися под воздействием УФ-излучения.

  • Красные и оранжевые фрукты и овощи: морковь, красный перец и томаты богаты бета-каротином, который помогает укрепить защиту кожи от УФ-лучей.

  • Зеленые овощи: брокколи, шпинат, капуста, а также зеленые чай и зелень содержат лютеин и зеаксантин, они обладают антиоксидантными свойствами.

  • Ягоды: черника, малина, голубика и клубника содержат антоцианы, помогающие защищать кожу от повреждений.

  • Финики и орехи: богаты витаминами Е и С, которые также имеют антиоксидантные свойства.

  • Какао и темный шоколад: они содержат флавоноиды, такие как кверцетин и эпикатехин, они способны уменьшить воздействие УФ-лучей на кожу.

  • Оливковое масло: богато полифенолами и витамином E, что помогает защите кожи от окислительного стресса.

  • Лосось и другие жирные рыбы: богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут уменьшить воспаление кожи, вызванное УФ-лучами.

  • Цельные зерна: источник витаминов группы B, поддерживающих здоровье кожи.

Впрочем, одна только еда вашу кожу не спасет. Поэтому важно ограничивать время пребывания на солнце в пиковые часы, носить защитную одежду и использовать солнцезащитные средства.

Автор текста:Дарья Гапионок
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