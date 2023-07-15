Маммолог Магомедова назвала самые опасные для здоровья купальники

«Не следует выбирать некачественные изделия на один год, — рекомендует маммолог. — Скорее всего, при производстве таких купальников использовались дешевые краски и ткани, поэтому через несколько купаний изделие потеряет цвет и растянется. Это значит, что купальник перестанет должным образом фиксировать грудь, а значит, появится риск провисания тканей. Кроме того, у девушек с чувствительной кожей может развиться аллергический контактный дерматит на груди».