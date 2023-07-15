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Маммолог Магомедова назвала самые опасные для здоровья купальники

В сезон отпусков и бронзового загара стоит знать, какие летние наряды крайне опасны для женского здоровья. Речь о купальниках. О самых вредных для груди моделях рассказывает маммолог.

15 июля 2023
пляж купальник
Источник:
iStockphoto

Покупка подходящего купальника — чуть ли не главная задача женщины перед поездкой на море. Но если вы думаете, что самое важное — подобрать купальник удобный, скрывающий недостатки фигуры, стройнящий и яркий, то ошибаетесь. В первую очередь этот обязательный предмет летнего гардероба должен быть безопасным для груди.

Врач-маммолог объяснила, как правильно выбрать купальник и на что обратить внимание, — с медицинской точки зрения.

Амина Магомедова
Медицина

Маммолог маммологического центра L7

Не надо утягиваться

«Покупать купальник следует, основываясь в первую очередь на размере груди, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-маммолог Амина Магомедова. — Важно, чтобы изделие было комфортным и не сдавливало молочные железы. Чрезмерное давление на грудь чревато нарушением циркуляции лимфы в этой области, атрофией и провисанием тканей, травмированием эпидермиса и созданием дополнительной нагрузки позвоночнику и шее».

Купальник бандо — не для всех

Выбирая модель купальника, необходимо также учитывать форму груди.

«Лифы бандо (широкая полоска ткани без лямок) подойдут только обладательницам небольшого бюста, — продолжает врач. — Девушкам с большой грудью следует выбрать другой тип бюстгальтера, так как бандо не обеспечивает качественную поддержку груди, а в некоторых случаях сдавливает молочные железы, что может негативно отразиться на здоровье женщины».

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Пуш-ап и эффект «парника»

Девушкам с любым размером бюста рекомендуется отказаться от приобретения купальника с поролоновыми вставками.

«Такие модели вряд ли помогут сделать грудь более пышной или подчеркнуть красоту выдающихся форм, зато поспособствуют появлению раздражения и сыпи на коже, — объясняет Амина Магомедова. — Поролон очень хорошо впитывает воду, при этом сохнуть такое изделие будет значительно дольше, чем обычная синтетическая или хлопковая ткань. Влажная среда способствует появлению парникового эффекта на коже груди, а в подобных условиях грязь и бактерии легко проникают в открывшиеся поры.

По этой же причине не стоит выбирать купальники с пуш-ап. Для того чтобы придать желаемые очертания бюсту, лучше отдать предпочтение бюстгальтерам с плотной резинкой под грудью. К тому же купальники с широкой и плотной резинкой помогут обеспечить надежную поддержку для пышного бюста».

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Дешевый — вредный для здоровья

Также большое значение имеет материал, из которого сделан купальник.

«Не следует выбирать некачественные изделия на один год, — рекомендует маммолог. — Скорее всего, при производстве таких купальников использовались дешевые краски и ткани, поэтому через несколько купаний изделие потеряет цвет и растянется. Это значит, что купальник перестанет должным образом фиксировать грудь, а значит, появится риск провисания тканей. Кроме того, у девушек с чувствительной кожей может развиться аллергический контактный дерматит на груди».

Автор текста:Анна Майская
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