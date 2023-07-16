Эти три блюда есть нельзя, если у вас повышен холестерин

Если в анализах повышен холестерин, это всегда пугает. Известно, что этот показатель говорит об уровне насыщения крови жироподобными соединениями, и если он высокий, то грозит развитием атеросклероза — образованием бляшек в кровеносных сосудах — и, как следствие, инфарктами и инсультами.
На самом деле, если у вас повышен холестерин, это совсем не значит, что вас настигнет сердечный приступ. Исследования показывают, что эта связь может быть более сложной. Важны и другие факторы: хронические заболевания, наследственность, возраст, образ жизни и рацион питания.
Жиры: вред или польза
Есть жирное нужно. Ведь эти нутриенты помогают растворению и усвоению важных для организма витаминов, например А, D, Е. Но жиры бывают разные.
Основанные на исследованиях рекомендации кардиологов — не употреблять больше 20 граммов жиров животного происхождения в день. Если есть больше, то мы своими руками увеличиваем риски развития диабета, инфарктов и инсультов, если сильно меньше — лишаем себя энергии и рискуем набрать лишний вес. Ведь дефицит жиров вызывает сильное чувство голода, которое компенсируется углеводами.
Животные жиры — это мясо, рыба, молоко, масло, сыр, кисломолочные продукты. Их избыток в рационе связан и с повышенным уровнем холестерина. Посчитать несложно:
100 г нежирной свинины — почти 30 г жира;
100 г говядины — 12 г;
100 г курицы — 9 г;
стакан молока или кефира 3,2% — 6,5 г;
две столовые ложки жирной сметаны — 10 г;
упаковка ряженки — 20 г;
яйцо — 9 г.
Так что, если вы любите молочные продукты, поллитра ряженки в день — это предел по насыщенным жирам в сутки.
Что надо исключить из рациона, если у вас высокий холестерин
Подумайте дважды, прежде чем съесть вот эти блюда, советуют врачи:
бутерброд с колбасой и сыром;
сосиска в тесте;
яйца с беконом.
Сочетание насыщенных жиров в этих блюдах, которые мы выбираем для завтрака, обеда или перекусов, иногда даже не задумываясь, слишком высокое. Как и риски заработать серьезные проблемы со здоровьем.
Токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Общие рекомендации при повышенном холестерине
Врач-токсиколог Михаил Кутушов дал читателям «Доктора Питера» рекомендации, как питаться, если у вас высокие показатели уровня холестерина.
«Не исключайте из питания абсолютно все жиры, — говорит доктор. — Важно помнить, что особенно вредны трансжиры — это фастфуд, маргарин, магазинная выпечка, сдоба».
По его словам, важно разнообразить рацион — использовать в течение дня не менее 20 видов продуктов, перестать жарить еду, лучше — запекать, а еще заменить мясо на рыбу и бобовые, обеспечить усвоение белка и нормализовать работу печени и кишечника, наладить желчеотток».