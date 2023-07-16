Эти три блюда есть нельзя, если у вас повышен холестерин

На самом деле, если у вас повышен холестерин, это совсем не значит, что вас настигнет сердечный приступ. Исследования показывают, что эта связь может быть более сложной. Важны и другие факторы: хронические заболевания, наследственность, возраст, образ жизни и рацион питания.