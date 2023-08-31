Ученые из Сан-Диего раскрыли способ, который поможет дожить минимум до 90 лет

Дожить до преклонных лет в здравом уме, сохраняя при этом способность самостоятельно о себе заботиться, — мечта многих. Ведь так хочется жить полноценной жизнью как можно дольше, не страдая от различных заболеваний. Безусловно, в этом может помочь образ жизни: спорт, здоровый сон, правильное питание, постоянное обучение чему-то новому. Но есть еще один важный фактор, который упоминается крайне редко.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего уверены: каждый, кто хочет дожить до глубокой старости, должен сохранять здоровый вес. Причем похудеть можно в любом возрасте. Это обязательно принесет колоссальную пользу организму.
Ученые изучили медицинские данные 54 437 человек. Все участники были разного пола, возраста, вели разнообразный образ жизни. После анализа они сделали вывод: те, кто изменил свой вес в возрасте до 60 лет (избавились от лишних килограммов), в разы повышали свои шансы дожить до 90 лет.
Однако есть одна важная деталь: речь идет именно о здоровом весе, когда человек сам его контролирует, стараясь не весить слишком много или мало. Дефицит веса может сыграть не менее злую шутку, нежели ожирение. Исследователи также пришли к выводу, что люди, которые непреднамеренно сильно похудели, снижали свой шанс дожить до 90 лет на 51%!
«Если стареющие женщины теряют вес, хотя они не пытаются похудеть, то это может быть предупреждающим признаком плохого здоровья», —
Непреднамеренная потеря веса может быть «предсказателем» снижения продолжительности жизни. Ведь человек резко не худеет просто так, за этим симптомом могут скрываться различные болезни, вплоть до онкологии.
Идеальный вес для долголетия
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, нормой считается индекс массы тела в пределах 18,5-24,9. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле: масса тела (кг)/рост(м)2.
Если ИМТ:
меньше 18,5 — это недостаточная масса тела;
равен или больше 25 — избыточная масса тела;
равен или больше 30 — ожирение.
Так вот, ученые считают, что самый здоровый индекс массы тела для пожилых людей составляет 25-29.
В то же время не стоит забывать, что излишняя полнота не принесет пользы для здоровья, она лишь увеличит риск хронических заболеваний и сократит продолжительность жизни. Поэтому специалисты напоминают, что для здорового образа жизни полезно немного недоедать — желательно выходить из-за стола, когда почувствуете насыщение на уровне 70–80%. Также важно есть разнообразную пищу и заниматься спортом в разумном количестве.