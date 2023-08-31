Ученые из Сан-Диего раскрыли способ, который поможет дожить минимум до 90 лет

Однако есть одна важная деталь: речь идет именно о здоровом весе, когда человек сам его контролирует, стараясь не весить слишком много или мало. Дефицит веса может сыграть не менее злую шутку, нежели ожирение. Исследователи также пришли к выводу, что люди, которые непреднамеренно сильно похудели, снижали свой шанс дожить до 90 лет на 51%!