Эти три болезни считаются «тихими убийцами»: мы их не чувствуем, а они уничтожают организм

Одно дело, когда ты четко понимаешь, что заболел. Когда есть яркие симптомы, становится понятно, что нужно лечить и к какому примерно врачу обратиться за помощью. Однако есть состояния и болезни, которые называют «тихими убийцами». Специфических симптомов они не дают, однако продолжают при этом медленно подтачивать здоровье. Очень важно вовремя заметить, что с организмом что-то не так: своевременная диагностика повышает шансы на успешную терапию.
Врачи выделяют прежде всего три таких «тихих убийцы»: гипертонию, сахарный диабет и рак поджелудочной железы, пишет издание
Гипертония
Высокое давление существенно повышает ваши шансы столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы, вплоть до инсульта. Однако очень часто гипертоники даже не знают о своей проблеме. Между тем именно заболевания сердца и сосудов лидируют в перечне самых распространенных причин смерти.
Несмотря на то что ярких симптомов высокое давление чаще всего не дает, вы можете отметить следующие тревожные признаки:
затуманенное зрение;
носовые кровотечения;
одышка;
боль в груди;
головокружение;
головные боли.
Самый простой способ понять, как у вас обстоят дела с давлением, — воспользоваться тонометром.
Сахарный диабет
Диабет — еще одна «молчаливая» болезнь, способная спровоцировать самые серьезные осложнения, вплоть до гангрены и ампутации конечностей. Нередко люди болеют диабетом долгие годы и даже не подозревают об этом.
Поэтому, если вы заметили у себя один из этих симптомов, лучше пройти обследование и выяснить, не страдаете ли вы от этого недуга:
чувство сильной жажды;
частые походы в туалет;
усталость;
потеря веса и потеря мышечной массы;
зуд вокруг полового члена или влагалища;
затуманенное зрение.
Рак поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы, увы, находится в рейтинге видов онкозаболеваний с самой низкой выживаемостью. Эта болезнь быстро развивается и практически не дает симптомов на ранних стадиях. Часто ее диагностируют, когда уже слишком поздно. Однако, как только появились первые неспецифические признаки, важно действовать быстро, чтобы остановить рост опухоли.
Вот несколько признаков, характерных для рака поджелудочной железы:
пожелтение кожи и белков глаз;
зуд;
потеря аппетита и внезапное похудение;
чувство усталости или отсутствие энергии;
высокая температура;
диарея или запор;
боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшается, когда вы наклоняетесь вперед;
симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота.