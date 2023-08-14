Эти три болезни считаются «тихими убийцами»: мы их не чувствуем, а они уничтожают организм

Одно дело, когда ты четко понимаешь, что заболел. Когда есть яркие симптомы, становится понятно, что нужно лечить и к какому примерно врачу обратиться за помощью. Однако есть состояния и болезни, которые называют «тихими убийцами». Специфических симптомов они не дают, однако продолжают при этом медленно подтачивать здоровье. Очень важно вовремя заметить, что с организмом что-то не так: своевременная диагностика повышает шансы на успешную терапию.