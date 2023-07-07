Прячется за болью в спине: что нужно знать об одном из самых агрессивных видов рака

Уже ушли в прошлое времена, когда диагноз «рак» ассоциировался с неизбежной смертью. Увы, хоть медицина и шагнула далеко вперед, победить онкозаболевания полностью человечество еще не сумело.
Например, хотя в последние десятилетия онкология шагнула далеко вперед, прогноз по лечению рака поджелудочной железы остается малоутешительными. Этот вид рака считают одним из самых агрессивных и опасных. Однако предупрежден — значит вооружен. Онколог Владислав Евсеев рассказал «Доктору Питеру», что важно знать об этом недуге.
Для начала стоит прояснить, что существует не один вариант рака поджелудочной железы.
«Как правило, когда говорят «рак поджелудочной железы» имеют в виду так называемую протоковую аденокарциному поджелудочной железы. Это самая частая злокачественная опухоль этого органа (около 95% случаев), которая отличается достаточно плохим прогнозом.
Но помимо этого варианта существуют и другие: нейроэндокринный рак поджелудочной железы, ацинарная аденокарцинома, описаны и случаи первичных лимфом поджелудочной железы, а также сарком поджелудочной железы. Эти опухоли отличаются друг от друга по прогнозу, а также подходам к лечению, отмечает специалист.
После радикальной операции по удалению органа на ранней стадии пятилетняя выживаемость не превышает 25-30%. С четвертой стадией живут свыше пяти лет в среднем не более 3% больных.
Среди факторов риска врач выделает лишний вес: ожирение примерно в 1,5-2 раза повышает риски развития рака поджелудочной железы
«Помимо ожирения дополнительный риск несет курение, низкая физическая активность, хронические вирусные гепатиты и хеликобактерная инфекция. Такие редкие заболевания, как кистозный фиброз (муковисцидоз) и наследственный панкреатит, также значительно повышают риски развития рака поджелудочной железы», — поясняет Евсеев.
В группе риска находятся также люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, панкреатит, цирроз печени. Россия, наряду с Китаем, США, Японией и Германией, по данным GLOBOCAN (2020), относится к числу стран, где аденокарцинома поджелудочной железы выявляется чаще, чем в среднем по миру.
Пол сам по себе фактором риска не считается, рак поджелудочной железы встречается примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин, большой разницы в количестве случаев среди женщин и мужчин нет. А вот наследственность действительно играет важную роль.
«По оценкам, примерно 10-15% случаев рака поджелудочной железы связаны с наследственностью. Причем в ряде случаев есть явный наследственный синдром, такой как синдром Линча, синдром Пейтца — Йегерса, мутации в генах BRCA1/2. А иногда просто встречается „наследственный“ рак поджелудочной железы, когда в семье часто встречается это заболевание, но конкретная генетическая поломка не выявляется», — рассказывает онколог.
Любую болезнь важно вовремя заметить. Какие есть симптомы рака поджелудочной железы?
«Боли при раке поджелудочной железы часто имеют опоясывающий характер, нередко отдает в спину, поэтому иногда пациенты достаточно долго наблюдаются у невролога, перед тем как будет выявлена опухоль. В ряде случаев боли достаточно неспецифические, то есть просто возникает ощущение дискомфорта и периодических болей в животе, в эпигастральной области», — рассказывает Евсеев.
Часто также встречаются следующие симптомы:
желтуха, то есть пожелтение кожных покровов и слизистых оболочек. Важно, что при раке поджелудочной железы этот симптом достаточно часто не сопровождается болями, то есть в какой-то момент человек просто понимает, что он пожелтел;
снижение веса. Рак поджелудочной железы — одна из опухолей, при которых этот симптом крайне выражен. Человек часто может потерять 10-20% своего веса всего за несколько месяцев;
быстрая насыщаемость. Если опухоль начинает сдавливать двенадцатиперстную кишку, пациенты часто обращают внимание на то, что даже после небольшого перекуса возникает ощущение, что больше в желудке не поместится.
Почему у этого вида рака такая пугающая репутация? Правда ли, что его вообще нельзя вылечить? Онколог отмечает: спасти человека можно, но путь будет непростым.
«Как и со многими видами онкологических заболеваний вероятность излечения зависит от того, на какой стадии оно было выявлено, насколько полноценное лечение получилось провести.
Многие онкологи и врачи других специальностей считают рак поджелудочной железы одним из самых страшных онкологических заболеваний, потому что сама опухоль крайне склонна к рецидивам, быстро дает метастазы и чаще всего обнаруживается на III–IV стадии заболевания. Если мы говорим о IV стадии заболевания, то в абсолютном большинстве случаев эта опухоль действительно неизлечима, прогноз остается плохим. Но при более ранних стадиях есть пациенты, которые полностью излечиваются от этой опухоли, если проведено радикальное хирургическое вмешательство, дополненное системным лечением.
Проблемы для лечения создает и расположение самой поджелудочной железы. Она находится в зоне, окруженной сосудами и важными органами, что вызывает большое количество осложнений и тяжелые симптомы у пациента. Например, при сдавлении двенадцатиперстной кишки у многих нарушается процесс прохождения пищи, что мешает нормально есть и восстанавливать свои силы во время лечения.
Во многом проблемы с лечением этой опухоли связаны и с тем, что лечение само по себе достаточно тяжелое. Например, чаще всего при хирургическом лечении выполняется панкреатодуоденальная резекция. Эта операция считается одной из самых сложных и травматичных в абдоминальной хирургии, многие пациенты либо изначально не могут ее перенести, либо сталкиваются с послеоперационными осложнениями, которые мешают дальнейшему комплексному лечению.
Самой эффективной схемой химиотерапии на данный момент врачи считают mFOLFIRINOX. Проведение такой противоопухолевой терапии тоже сопряжено с высоким риском осложнений, многим возрастным пациентам ее назначить или провести не получается.