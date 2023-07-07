Прячется за болью в спине: что нужно знать об одном из самых агрессивных видов рака

Многие онкологи и врачи других специальностей считают рак поджелудочной железы одним из самых страшных онкологических заболеваний, потому что сама опухоль крайне склонна к рецидивам, быстро дает метастазы и чаще всего обнаруживается на III–IV стадии заболевания. Если мы говорим о IV стадии заболевания, то в абсолютном большинстве случаев эта опухоль действительно неизлечима, прогноз остается плохим. Но при более ранних стадиях есть пациенты, которые полностью излечиваются от этой опухоли, если проведено радикальное хирургическое вмешательство, дополненное системным лечением.