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Есть практически у каждого: 10 вещей в доме, которые могут вызвать рак

Предметы, которые на первый взгляд кажутся совсем безобидными, могут спровоцировать онкологию. К чему же стоит относиться с настороженностью? Рассказывает онколог Иван Карасев.

5 июня 2023
Есть практически у каждого: 10 вещей в доме, которые могут вызвать рак
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iStockphoto

Мы привыкли считать дом безопасным местом, ведь сами заботимся о его обустройстве, выбираем лучшее и, казалось бы, качественное. По словам врача-онколога Ивана Карасева, к некоторым вещам все же стоит отнестись с большой осторожностью.

Иван Карасев
Онкология

Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист

Средства для мытья посуды

Если человек моет тарелки не в посудомоечной машине, а руками с использованием жидких средств и делает так в течение года, то в его организм попадает около 250 мл этого раствора. Чтобы отмыть посуду и при этом не рисковать здоровьем, кухонную утварь надо промывать в воде больше 7-8 раз.

Бытовая химия накапливается и может привести к развитию рака. Поэтому стоит выбирать средства, которые имеют натуральный состав, рекомендует онколог.

Тушь для ресниц

Женская тушь может быть канцерогенной — увы, но это печальный факт.

«Тушь, которая долго держится, может включать в себя соли тяжелых металлов, ртуть и даже компоненты, выделяющие формальдегид (они могут встречаться в составе лаков, красок, ДСП). Стоит внимательно изучать этикетку перед покупкой», — предупреждает онколог.

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Дезодоранты

Отдельное внимание стоит уделять антиперспирантам, которые блокируют неприятный запах. Чтобы они могли это делать, в них добавляют алюминий (хлорид алюминия). При распылении или других вариантах использования он всасывается через кожу и попадает в лимфосистему человека. К подмышкам самый ближайший орган — молочная железа, поэтому есть риск получить рак груди.

Отбеливающая зубная паста

В такой пасте может содержаться титан, точнее, его соли. На этикетке он обозначается как диоксид титана, или Е171. Это вещество могут добавлять в пасту для достижения белоснежной улыбки.

Ученые определили, что вещество способно угнетать функцию почек, уменьшать количество полезных бактерий в кишечнике, снижать иммунитет и обладать канцерогенным эффектом.

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Стиральные порошки

Разница между порошком из стружки мыла и обычным весьма ощутима. Почему-то для беременных и младенцев мы меняем подход к стирке, отдавая предпочтение более натуральным моющим средствам. Но как только дети вырастают, мы возвращаемся к стандартному подходу.

В порошках может содержаться хлор, обладающий токсичным действием, и некоторые другие реактивные вещества. Так что старайтесь выбирать более натуральный продукт, тщательно изучая этикетку.

Пластиковая посуда

Пластик — весьма опасный материал, особенно если пользоваться им часто. В такой посуде не стоит хранить продукты в холодильнике и тем более нельзя в ней что-то разогревать в микроволновке.

«Если часто есть из такой посуды, то накопительный эффект гарантирован. Выход прост: замените пластиковую посуду на стеклянную», — говорит Иван Карасев.

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Неправильные шторы

Трудно представить, но неверно подобранные шторы в спальне также могут быть фактором накопительного онкориска.

Спать следует в полной темноте, чтобы солнце совсем не проникало в комнату. Так организм лучше отдыхает, не сбиваются циркадные ритмы. Все это связано с выработкой гормона мелатонина, который блокирует распространение раковых клеток и тормозит опухоли, если они есть. Поэтому покупайте темные плотные шторы из натуральных материалов в ту комнату, где вы спите.

Мебель и стройматериалы

При выборе как мебели, так и стройматериалов важно смотреть на цену. Дешевые товары должны вызвать подозрение.

«Искусственные материалы, некачественный клей, непонятного состава стеновые панели могут выделять опасные вещества. Так что стоит выбирать стулья и кровати из натуральных материалов, а также внимательно изучить сайт производителя», — говорит онколог.

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Сотовые телефоны

Важно понимать, что наибольшую опасность они представляют в режиме дозвона и разговора — именно в этим моменты они дают максимальное излучение.

«У нас же есть привычка засыпать рядом с телефоном, постоянно держать его в руках. Вред излучения уже был доказан в разных экспериментах. Когда мыши находились рядом с телефоном 24/7, то это негативно сказывалось на их продолжительности жизни, некоторые заболевали раком», — говорит онколог.

Чтобы снизить риски, можно иногда переводить устройство в авиарежим, например во время сна (только учтите, что будильник не сработает). Тогда телефон будет не так опасен в течение ночи.

Автор текста:Софья Хромова
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