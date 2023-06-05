Есть практически у каждого: 10 вещей в доме, которые могут вызвать рак

Если человек моет тарелки не в посудомоечной машине, а руками с использованием жидких средств и делает так в течение года, то в его организм попадает около 250 мл этого раствора. Чтобы отмыть посуду и при этом не рисковать здоровьем, кухонную утварь надо промывать в воде больше 7-8 раз.