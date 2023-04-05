Стоматолог Клюева рассказала, как правильно выбирать зубную пасту

И для лечения, и для профилактики

Самая обширная группа паст — те, что обладают лечебно-профилактическим эффектом. Они, в свою очередь, также подразделяются по определенным компонентам в своем составе и по направлению своих эффектов.

Если это пасты, которые влияют на минеральный состав зубных тканей, они могут содержать:

фтористые компоненты;

различные соединения кальция;

разные варианты фосфатов, включая гидроксиапатит;

сложные комплексы из микроэлементов с минералами — солевые, на основе яичной скорлупы и т.д.

Пасты, которые влияют на слизистую оболочку полости рта, десен и пародонтальные ткани, могут в себя включать:

кровоостанавливающие вещества;

противовоспалительные соединения;

экстракты различных лекарственных растений, витаминные комплексы, биологические стимуляторы;

антисептические вещества;

ферментативные соединения;

неорганические комплексы (соли).

Если это пасты, предупреждающие образование налета , формирование так называемых зубных бляшек (плотный налет), в них могут содержаться соединения фтора, антисептические вещества, неорганические соли, ферментативные компоненты.

Если паста помогает уменьшать скорость роста зубных камней , в ее состав будут входить абразивные вещества либо составы, ингибирующие кристаллизацию.

Если нужно снизить чувствительность эмали зубов, к компонентам пасты могут добавляться соли стронция и калия.

В отбеливающих продуктах дополнительно к основным ингредиентам будут содержаться абразивы, могут добавляться ингибиторы кристаллизации либо вводятся в состав перекисные соединения.