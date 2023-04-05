Стоматолог Клюева рассказала, как правильно выбирать зубную пасту

Вначале были палочки, которыми очищали зубы и промежутки между зубами. Затем к ним добавились зубные порошки. Но они были удобны не всем, и к концу XIX века появились первые пасты в тюбиках. К 30-м годам XX столетия они вытеснили зубной порошок.
По сравнению с порошками пасты обладают целым рядом плюсов: они компактные, пластичные, с приятным вкусом, плюс к этому отлично справляются со своей основной задачей — очищают зубы. Сейчас на рынке представлено очень много различных видов пасты. Как среди них выбрать подходящую? Рекомендации «Доктору Питеру» дала врач-стоматолог, терапевт, ортопед Юлия Клюева.
Стоматолог-терапевт, главный врач клиники «Будь здоров» в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Состав достаточно традиционный
Со времени своего создания гигиенические пасты имеют примерно одинаковый состав, который разработали еще в прошлом веке. Тогда он включал до 23-43% компонентов осажденного мела, около 10-33% глицерина, примерно 1,0-1,8% натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и около 1,5% парфюмерных масел. Дополнительно в состав входят ароматические компоненты, очищенная вода, добавляются натрия лаурилсульфат, а также безопасные консерванты.
По мере развития промышленности и возникновения потребности в специализированных пастах в них стали добавлять и дополнительные активные вещества, которые могут обладать как лечебным, так и профилактическим эффектами.
Три разные группы: каждому свое
В связи с появлением у зубных паст новых свойств они постепенно разделились на основные группы по эффектам.
Гигиенические — предназначены только и исключительно для дезодорации ротовой полости, очищения зубов от мягкого зубного налета.
Лечебно-профилактические — помогают в устранении определенных факторов, способствующих развитию проблем с пародонтом, болезней зубов и десен.
Лечебные — за счет активных компонентов работают против строго определенных патологий, которые выявлены в полости рта. Это могут быть противовоспалительные, противогрибковые пасты.
Последняя группа назначается только стоматологом при наличии строгих показаний! Ежедневно, на регулярной основе, этот виды паст не применяют.
И для лечения, и для профилактики
Самая обширная группа паст — те, что обладают лечебно-профилактическим эффектом. Они, в свою очередь, также подразделяются по определенным компонентам в своем составе и по направлению своих эффектов.
Если это пасты, которые влияют на минеральный состав зубных тканей, они могут содержать:
фтористые компоненты;
различные соединения кальция;
разные варианты фосфатов, включая гидроксиапатит;
сложные комплексы из микроэлементов с минералами — солевые, на основе яичной скорлупы и т.д.
Пасты, которые влияют на слизистую оболочку полости рта, десен и пародонтальные ткани, могут в себя включать:
кровоостанавливающие вещества;
противовоспалительные соединения;
экстракты различных лекарственных растений, витаминные комплексы, биологические стимуляторы;
антисептические вещества;
ферментативные соединения;
неорганические комплексы (соли).
Если это пасты, предупреждающие образование налета, формирование так называемых зубных бляшек (плотный налет), в них могут содержаться соединения фтора, антисептические вещества, неорганические соли, ферментативные компоненты.
Если паста помогает уменьшать скорость роста зубных камней, в ее состав будут входить абразивные вещества либо составы, ингибирующие кристаллизацию.
Если нужно снизить чувствительность эмали зубов, к компонентам пасты могут добавляться соли стронция и калия.
В отбеливающих продуктах дополнительно к основным ингредиентам будут содержаться абразивы, могут добавляться ингибиторы кристаллизации либо вводятся в состав перекисные соединения.
Чтобы достичь дезодорирующего эффекта, чаще всего применяют экстракты трав.
Комплексные или комбинированные: что выбрать?
Большинство зубных паст, которые можно купить в магазинах и аптеках, дают комбинированное действие, поскольку в них одновременно содержится несколько активных соединений.
Поэтому специалисты выделили в группе лечебно-профилактических продуктов два основных направления по эффекту от пасты:
комбинированные — в формулу добавлено два и более активных компонентов, они направляют усилия на то, чтобы устранить либо предупредить развитие какой-то одной стоматологической патологии;
комплексные — в них один или несколько компонентов, действие которых сосредоточено на устранении либо предупреждении сразу нескольких патологий.
Одними — ежедневно, другими — по случаю
Исходя из способов применения, все пасты лечебно-профилактической направленности можно разделить на категории:
пасты, которые применяют для ежедневного гигиенического очищения полости рта;
пасты или гели, которые применяются разово в определенные временные промежутки;
препараты для втираний после чистки или проведения аппликаций.
Те, что применяют в определенные промежутки, направлены на борьбу с определенными проблемами. Например, высокоабразивные составы, позиционируемые как отбеливающие пасты, при постоянном применении просто истирают твердые зубные ткани. Сюда же относят отбеливающие пасты, содержащие перекисные соединения, а также те, что содержат высокие уровни фтора.
Составы для втирания или аппликаций обладают высокой концентрацией фторидов, их применяют через определенные временные промежутки для реминерализации (восстановления) тканей зубов.
Аналогичный режим применения и для паст, которые влияют на ткани пародонта и содержат в своем составе различные антисептики либо активные ферменты.