Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Стоматолог Клюева рассказала, как правильно выбирать зубную пасту

Белая или цветная, с мятным или фруктовым вкусом, с отбеливающими компонентами, минералами или травами… Каких только зубных паст сегодня не увидишь в магазинах и аптеках! Но какие из них самые лучшие?

5 апреля 2023
как правильно выбирать зубную пасту
Источник:
IStockphoto

Вначале были палочки, которыми очищали зубы и промежутки между зубами. Затем к ним добавились зубные порошки. Но они были удобны не всем, и к концу XIX века появились первые пасты в тюбиках. К 30-м годам XX столетия они вытеснили зубной порошок. 

По сравнению с порошками пасты обладают целым рядом плюсов: они компактные, пластичные, с приятным вкусом, плюс к этому отлично справляются со своей основной задачей — очищают зубы. Сейчас на рынке представлено очень много различных видов пасты. Как среди них выбрать подходящую? Рекомендации «Доктору Питеру» дала врач-стоматолог, терапевт, ортопед Юлия Клюева.

Юлия Клюева
Стоматология

Стоматолог-терапевт, главный врач клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге

Состав достаточно традиционный

Со времени своего создания гигиенические пасты имеют примерно одинаковый состав, который разработали еще в прошлом веке. Тогда он включал до 23-43% компонентов осажденного мела, около 10-33% глицерина, примерно 1,0-1,8% натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и около 1,5% парфюмерных масел. Дополнительно в состав входят ароматические компоненты, очищенная вода, добавляются натрия лаурилсульфат, а также безопасные консерванты.

По мере развития промышленности и возникновения потребности в специализированных пастах в них стали добавлять и дополнительные активные вещества, которые могут обладать как лечебным, так и профилактическим эффектами.

Читайте также

Три разные группы: каждому свое

В связи с появлением у зубных паст новых свойств они постепенно разделились на основные группы по эффектам.

  1. Гигиенические — предназначены только и исключительно для дезодорации ротовой полости, очищения зубов от мягкого зубного налета.

  2. Лечебно-профилактические — помогают в устранении определенных факторов, способствующих развитию проблем с пародонтом, болезней зубов и десен.

  3. Лечебные — за счет активных компонентов работают против строго определенных патологий, которые выявлены в полости рта. Это могут быть противовоспалительные, противогрибковые пасты.

Последняя группа назначается только стоматологом при наличии строгих показаний! Ежедневно, на регулярной основе, этот виды паст не применяют.

И для лечения, и для профилактики

Самая обширная группа паст — те, что обладают лечебно-профилактическим эффектом. Они, в свою очередь, также подразделяются по определенным компонентам в своем составе и по направлению своих эффектов.

Если это пасты, которые влияют на минеральный состав зубных тканей, они могут содержать:

  • фтористые компоненты;

  • различные соединения кальция;

  • разные варианты фосфатов, включая гидроксиапатит;

  • сложные комплексы из микроэлементов с минералами — солевые, на основе яичной скорлупы и т.д.

Пасты, которые влияют на слизистую оболочку полости рта, десен и пародонтальные ткани, могут в себя включать:

  • кровоостанавливающие вещества;

  • противовоспалительные соединения;

  • экстракты различных лекарственных растений, витаминные комплексы, биологические стимуляторы;

  • антисептические вещества;

  • ферментативные соединения;

  • неорганические комплексы (соли).

Если это пасты, предупреждающие образование налета, формирование так называемых зубных бляшек (плотный налет), в них могут содержаться соединения фтора, антисептические вещества, неорганические соли, ферментативные компоненты.

Если паста помогает уменьшать скорость роста зубных камней, в ее состав будут входить абразивные вещества либо составы, ингибирующие кристаллизацию.

Если нужно снизить чувствительность эмали зубов, к компонентам пасты могут добавляться соли стронция и калия.

В отбеливающих продуктах дополнительно к основным ингредиентам будут содержаться абразивы, могут добавляться ингибиторы кристаллизации либо вводятся в состав перекисные соединения.

Чтобы достичь дезодорирующего эффекта, чаще всего применяют экстракты трав.

Читайте также

Комплексные или комбинированные: что выбрать?

Большинство зубных паст, которые можно купить в магазинах и аптеках, дают комбинированное действие, поскольку в них одновременно содержится несколько активных соединений.

Поэтому специалисты выделили в группе лечебно-профилактических продуктов два основных направления по эффекту от пасты:

  • комбинированные — в формулу добавлено два и более активных компонентов, они направляют усилия на то, чтобы устранить либо предупредить развитие какой-то одной стоматологической патологии;

  • комплексные — в них один или несколько компонентов, действие которых сосредоточено на устранении либо предупреждении сразу нескольких патологий.

Одними — ежедневно, другими — по случаю

Исходя из способов применения, все пасты лечебно-профилактической направленности можно разделить на категории:

  • пасты, которые применяют для ежедневного гигиенического очищения полости рта;

  • пасты или гели, которые применяются разово в определенные временные промежутки;

  • препараты для втираний после чистки или проведения аппликаций.

Те, что применяют в определенные промежутки, направлены на борьбу с определенными проблемами. Например, высокоабразивные составы, позиционируемые как отбеливающие пасты, при постоянном применении просто истирают твердые зубные ткани. Сюда же относят отбеливающие пасты, содержащие перекисные соединения, а также те, что содержат высокие уровни фтора.

Составы для втирания или аппликаций обладают высокой концентрацией фторидов, их применяют через определенные временные промежутки для реминерализации (восстановления) тканей зубов.

Аналогичный режим применения и для паст, которые влияют на ткани пародонта и содержат в своем составе различные антисептики либо активные ферменты.

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме
Стоматология