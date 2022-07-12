Анализ проводили уже в Москве, оказалось, что это онкология — эмбриональная рабдомиосаркома правого яичка. Тип рака считается высокоагрессивным, развивается в основном у детей и подростков. При этом, в зависимости от места, где распространяются метастазы, прогноз пятилетней выживаемости составляет от 35 до 95 процентов.

В случае с Борисом шансов практически не было. Дело в том, что метастазы образовались в брюшине. Таких пациентов раньше отправляли домой или в отделения паллиативной помощи. Борису дали шанс.