Тромбы, язва, киста и еще 12 причин, почему болит живот слева

Опасно для беременных!

В течение беременности боль в животе слева может быть причиной угрожающего выкидыша на ранних сроках или угрожающих преждевременных родов при более больших сроках, а иногда — признаком отслойки плаценты ( жизнеугрожающее состояние как для матери, так и для ребенка ), которая может вызвать массивное кровотечение. Поэтому у беременных даже незначительные боли внизу живота — это всегда повод для обращения к врачу.