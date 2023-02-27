Вопрос врачу: «Что лучше всего помогает от боли во время месячных?»

Поможет спорт…

— Не стоит полностью отказываться от физической активности при месячных — есть данные, что женщины, которые занимаются спортом, меньше страдают от менструальных болей — в этом помогают выброс эндорфинов, более интенсивное кровообращение, — рассказывает врач.

…и правильное питание

— Во второй половине цикла надо стараться употреблять продукты, которые снижают выработку веществ, усиливающих спазмы — это орехи, авокадо, шпинат, и сократить употребление животных жиров, — говорит Наталья Боженко. — Также в это время женщинам полезны продукты, содержащие магний, — гречка, зеленые овощи, какао, горький шоколад.

Если боли слабые или очень умеренные, их можно облегчить, применяя немедикаментозные способы, уточняет гинеколог.

Когда надо к врачу