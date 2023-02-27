Вопрос врачу: «Что лучше всего помогает от боли во время месячных?»

«Во время менструации часто мучают болезненные спазмы. Что лучше всего помогает от боли во время месячных?»
Елена, 35 лет
Обезболивающее не решит проблему
— Причиной болей при менструации могут быть вполне конкретные гинекологические заболевания, — пояснила «Доктору Питеру», отвечая на вопрос читательницы, врач-гинеколог Наталья Боженко. — Поэтому прием обезболивающих, особенно в больших количествах, не только не решит проблему, маскируя ее, но и добавит других.
Врач объясняет, что во время месячных чаще всего болезненные ощущения связаны с сокращениями матки во время отторжения эндометрия.
Поможет спорт…
— Не стоит полностью отказываться от физической активности при месячных — есть данные, что женщины, которые занимаются спортом, меньше страдают от менструальных болей — в этом помогают выброс эндорфинов, более интенсивное кровообращение, — рассказывает врач.
…и правильное питание
— Во второй половине цикла надо стараться употреблять продукты, которые снижают выработку веществ, усиливающих спазмы — это орехи, авокадо, шпинат, и сократить употребление животных жиров, — говорит Наталья Боженко. — Также в это время женщинам полезны продукты, содержащие магний, — гречка, зеленые овощи, какао, горький шоколад.
Если боли слабые или очень умеренные, их можно облегчить, применяя немедикаментозные способы, уточняет гинеколог.
Когда надо к врачу
— Важно соблюдать режим дня — достаточное количество сна способствует нормализации работы нервной системы, снижает восприимчивость боли, — рассказывает доктор. — Если менструации не обильные, можно использовать теплую грелку на низ живота, принять горячий душ — это поможет расслабить мышцы. Если эти несложные способы помогают облегчить неприятные симптомы, это замечательно. В противном случае не игнорируйте боль, своевременно обращайтесь к врачу.
Ранее гинеколог Мария Собивчак объяснила, какие признаки во время месячных — повод обратиться к врачу. Это, в том числе патологические боли, скудные или очень обильные месячные, долгие мажущие выделения, сбой в цикле, задержка менструации и так далее.