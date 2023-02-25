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Гастрит не болит: врач Лопатина объяснила, что на самом деле вызывает боль и тяжесть в желудке после еды

Вроде съели обычную порцию, но после еды в области желудка появились боль и тяжесть, ощущение жжения. Многие связывают это состояние с обострением гастрита. Но причина на самом деле не в нем.

25 февраля 2023
гастрит не болит
Источник:
iStockphoto

Гастрит не болит

Гастрит — это воспаление слизистой желудка. По словам врача-гастроэнтеролога Марии Лопатиной, на самом деле оно протекает на поверхности слизистой, поэтому он не может вызывать боль — болевые рецепторы находятся глубже, в толще стенки желудка.

Мария Лопатина
Медицина

Врач-гастроэнтеролог

— Защитная система желудка уникальна. Чтобы сильная соляная кислота не растворяла слизистую оболочку, существует тонкий слой слизи и бикарбонатов, который покрывает слизистую. Вместе они защищают желудок от агрессивных свойств кислоты, — объясняет врач в своем телеграм-канале.

Как уточнила Мария Лопатина, еда на самом деле не вызывает гастрит. Доктор назвала три реальные причины, которые могут спровоцировать гастрит:

  • бактерия Helicobacter Pylori — самая частая причина гастрита;

  • регулярный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (например, аспирин или ибупрофен);

  • аутоиммунные нарушения, при которых организм начинает вырабатывать антитела против себя самого.

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По словам гастроэнтеролога, виновница неприятных ощущений в животе после приема пищи — функциональная диспепсия. Это нарушение работы желудка, при котором сам орган в порядке — в нем нет видимых изменений.

Однако, как уточняет врач, при этом состоянии может нарушаться двигательная активность желудка или усиливаться чувствительность рецепторов в стенке органа, которые в норме не должны реагировать на обычные раздражители. Это и вызывает неприятные симптомы.

По словам специалиста, провоцировать симптомы функциональной диспепсии могут разные триггеры — у разных людей они будут отличаться. Среди них курение, стресс, а также любые продукты и напитки, но чаще всего это

  1. красный перец,

  2. лук

  3. майонез,

  4. орехи,

  5. цитрусовые,

  6. шоколад,

  7. кофе,

  8. газировка.

Выяснить, какие продукты именно у вас вызывают боль и тяжесть в желудке, можно с помощью пищевого дневника. Начните наблюдение, и вы заметите закономерность.

— Как видите, продукты не могут вызвать гастрит, но могут стать причиной неприятных симптомов. И если врач на приеме вам сказал, что из-за питания у вас гастрит — обратитесь к другому врачу, — заключила Мария Лопатина.

Автор текста:Анастасия Романова
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