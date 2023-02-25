Гастрит не болит: врач Лопатина объяснила, что на самом деле вызывает боль и тяжесть в желудке после еды

Гастрит не болит
Гастрит — это воспаление слизистой желудка. По словам врача-гастроэнтеролога Марии Лопатиной, на самом деле оно протекает на поверхности слизистой, поэтому он не может вызывать боль — болевые рецепторы находятся глубже, в толще стенки желудка.
— Защитная система желудка уникальна. Чтобы сильная соляная кислота не растворяла слизистую оболочку, существует тонкий слой слизи и бикарбонатов, который покрывает слизистую. Вместе они защищают желудок от агрессивных свойств кислоты, —
Как уточнила Мария Лопатина, еда на самом деле не вызывает гастрит. Доктор назвала три реальные причины, которые могут спровоцировать гастрит:
бактерия Helicobacter Pylori — самая частая причина гастрита;
регулярный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (например, аспирин или ибупрофен);
аутоиммунные нарушения, при которых организм начинает вырабатывать антитела против себя самого.
Почему тогда тяжело после еды
По словам гастроэнтеролога, виновница неприятных ощущений в животе после приема пищи — функциональная диспепсия. Это нарушение работы желудка, при котором сам орган в порядке — в нем нет видимых изменений.
Однако, как уточняет врач, при этом состоянии может нарушаться двигательная активность желудка или усиливаться чувствительность рецепторов в стенке органа, которые в норме не должны реагировать на обычные раздражители. Это и вызывает неприятные симптомы.
По словам специалиста, провоцировать симптомы функциональной диспепсии могут разные триггеры — у разных людей они будут отличаться. Среди них курение, стресс, а также любые продукты и напитки, но чаще всего это
красный перец,
лук
майонез,
орехи,
цитрусовые,
шоколад,
кофе,
газировка.
Выяснить, какие продукты именно у вас вызывают боль и тяжесть в желудке, можно с помощью пищевого дневника. Начните наблюдение, и вы заметите закономерность.
— Как видите, продукты не могут вызвать гастрит, но могут стать причиной неприятных симптомов. И если врач на приеме вам сказал, что из-за питания у вас гастрит — обратитесь к другому врачу, — заключила Мария Лопатина.