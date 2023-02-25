Гастрит не болит: врач Лопатина объяснила, что на самом деле вызывает боль и тяжесть в желудке после еды

Почему тогда тяжело после еды

По словам гастроэнтеролога, виновница неприятных ощущений в животе после приема пищи — функциональная диспепсия. Это нарушение работы желудка, при котором сам орган в порядке — в нем нет видимых изменений.

Однако, как уточняет врач, при этом состоянии может нарушаться двигательная активность желудка или усиливаться чувствительность рецепторов в стенке органа, которые в норме не должны реагировать на обычные раздражители. Это и вызывает неприятные симптомы.

По словам специалиста, провоцировать симптомы функциональной диспепсии могут разные триггеры — у разных людей они будут отличаться. Среди них курение, стресс, а также любые продукты и напитки, но чаще всего это

красный перец, лук майонез, орехи, цитрусовые, шоколад, кофе, газировка.

Выяснить, какие продукты именно у вас вызывают боль и тяжесть в желудке, можно с помощью пищевого дневника. Начните наблюдение, и вы заметите закономерность.

— Как видите, продукты не могут вызвать гастрит, но могут стать причиной неприятных симптомов. И если врач на приеме вам сказал, что из-за питания у вас гастрит — обратитесь к другому врачу, — заключила Мария Лопатина.