Боль в спине, сыпь на солнце и еще 10 признаков, что вам срочно пора к ревматологу

Серьезные болезни суставов могут проявлять себя не только болью или припухлостью в области поражения. У них есть симптомы, которые на первый взгляд совсем из другой оперы.