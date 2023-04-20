Боль в спине, сыпь на солнце и еще 10 признаков, что вам срочно пора к ревматологу

По словам врача-ревматолога Елены Выставкиной, большое заблуждение думать, что суставы болят только у пожилых людей и это признак старости. На самом деле большинство воспалительных заболеваний суставов начинается у людей в молодости, в период от 25 до 40 лет.
«Ревматоидный и реактивный артрит, болезнь Бехтерева, подагра, псориатический артрит, красная волчанка — все это болезни молодых людей. Если у вас болят суставы и спина и это длится более шести недель, обращайтесь к ревматологу», —
Специалист назвала 12 признаков, которые должны заставить человека задуматься о скорейшем обращении к ревматологу.
1. Скованность по утрам
Если она продолжается более получаса. Такие люди обычно описывают свое состояние так: «С утра я как железный человек».
2. Боли в двух и более суставах
Иногда люди не понимают, к кому обращаться с такими проблемами — к ревматологу или травматологу. По словам Елены Выставкиной, участие в воспалении нескольких суставов определенно говорит: к ревматологу.
3. Припухание суставов
Когда сустав припухает, это говорит о воспалении. А при воспалении надо идти к ревматологу.
4. Боль в суставах дольше шести недель
Это может уже указывать на развитие хронического процесса. Поэтому не затягивайте с походом к врачу.
5. Суставы теряют подвижность
По словам врача, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больший объем движений вы сможете вернуть себе.
6. Пальцы реагируют на холод
На холоде пальцы начинают болеть или меняют цвет — белеют или сильно краснеют.
7. Слизистые быстро сохнут
Например, хочется часто смочить рот глотком воды или кажется, что в глазах песок.
8. Появляется сыпь как реакция на солнце
Она может быть не только на скулах, как при красной волчанке (бабочка). Речь о высыпаниях и уплотнениях кожи, которые появляются на открытых солнцу участках тела.
9. Беспокоят язвочки
Например, во рту или на половых органах. И такое происходит по нескольку раз в год.
10. Болят и слабеют мышцы
Или, может быть, вы уменьшаетесь в росте. Также, возможно, вы склонны к переломам, при том что травмы получали не такие уж серьезные.
11. Не получается выносить ребенка
И вам ставят диагноз «бесплодие». Как говорит врач, антифосфолипидный синдром и системная красная волчанка приводят к тромбам в микрососудах, питающих эмбрион и плод. Поэтому без помощи ревматолога и лечения потери плода могут продолжаться, причем на любых сроках.
12. Болит спина
Под особое подозрение могут попасть воспалительные боли в спине, начавшиеся до 45 лет. Обратить внимание надо на следующие проявления:
постепенное начало боли;
боли распространяются не только на спину, но и на суставы;
процесс поражает несколько отделов позвоночника;
характер боли — симметричный;
максимальная боль в покое, а при движении она уменьшается;
боль в спине усиливается ночью и под утро;
боли длятся дольше трех месяцев.