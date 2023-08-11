5 советов от нейрохирурга, которые помогут дожить до 100 лет

Конечно, сами лечить себя вы не сможете, лучше предоставить это дело профессионалам. Однако не менее важно прислушиваться к своему телу . Дело в том, что симптомы многих смертельно опасных болезней можно заметить самостоятельно еще на ранних стадиях. Поэтому в вашей зоне ответственности — следить за своим здоровьем и вовремя подмечать признаки болезни, не откладывать походы к врачу в долгий ящик, если есть причины для беспокойства.