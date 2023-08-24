Врачи клиники Мейо назвали нетипичные симптомы сердечной недостаточности

Опасны как острая, так и хроническая сердечная недостаточность. Если вовремя не обратиться к кардиологу, то человек начинает чувствовать себя хуже, все может закончиться летальным исходом. При развитии сердечной недостаточности в течение пяти лет погибает около 50% пациентов, у остальных формируется тяжелая инвалидность.