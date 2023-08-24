Врачи клиники Мейо назвали нетипичные симптомы сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность — это патологическое состояние, при котором сердечная мышца утрачивает способность адекватно сокращаться, полноценно перекачивать кровь по сосудам и доставлять в органы и ткани кислород и питательные вещества, удаляя продукты метаболизма.
Примерно у 60-70% людей эта патология развивается из-за перенесенного инфаркта миокарда. Может спровоцировать сердечную недостаточность и гипертоническая болезнь, особенно у тех, кто старше 60 лет. Проблемы с эндокринной системой, почками, сердцем, лишний вес, вредные привычки — все это может стать своеобразными триггерами патологии.
Опасны как острая, так и хроническая сердечная недостаточность. Если вовремя не обратиться к кардиологу, то человек начинает чувствовать себя хуже, все может закончиться летальным исходом. При развитии сердечной недостаточности в течение пяти лет погибает около 50% пациентов, у остальных формируется тяжелая инвалидность.
отеки ног, лодыжек и ступней;
непроходящий кашель или кашель, сопровождающийся выделением белой или розовой слизи с пятнами крови;
отек в области живота;
очень быстрый набор веса из-за накопления жидкости;
тошнота и отсутствие аппетита;
трудности с концентрацией и вниманием.
Если вы заметили у себя подобные состояния, то нужно обратиться к врачу. Необязательно, что доктор диагностирует именно сердечную недостаточность: эти симптомы могут указывать и на другие, менее опасные заболевания.
Другие, более очевидные симптомы:
одышка при активности или в положении лежа;
усталость и слабость;
трудности с выполнением любых физических упражнений;
свистящее дыхание;
боль в груди;
учащенное или нерегулярное сердцебиение.
При хронической сердечной недостаточности постепенно возникает одышка, которая нарастает по мере утяжеления общего состояния, рассказывал эксперт.
Иногда по ночам случаются приступы удушья, возникают синюшность, приступы сухого кашля и сердцебиения, повышение утомляемости, нарастают отеки ног (как правило, они симметричны).
При острой сердечной недостаточности необходим постельный режим, полный покой. При резком ухудшении состояния — госпитализация в реанимационное отделение.
Во время лечения ограничивается потребление жидкости, соли, назначается полноценное питание, сбалансированное по всем нутриентам. И, конечно, назначают медикаментозное лечение.