Летом отекают ноги: какую опасную причину надо исключить людям старше 40

По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, летом ноги могут отекать у многих людей, и это абсолютно нормальная физиологическая реакция организма.
«Когда повышается температура окружающей среды, подкожные капилляры расширяются, артериальное давление падает и жидкая часть крови — плазма — частично переходит в межклеточное пространство. Это мы и видим в виде отеков на ногах», — объяснила специалист.
Анна Кореневич заверила, что пугаться появления отеков на ногах летом не стоит. Правда, если они не связаны с самой опасной причиной, которую обязательно надо в таких случаях исключить, особенно если вам 40 лет и более. Эта причина — сердечная недостаточность.
Чтобы исключить сердечную недостаточность при отеках ног, врач посоветовала:
сделать ЭКГ;
выполнить УЗИ сердца, проверив фракцию выброса — долю жидкости, выбрасываемой из камеры при каждом сокращении сердца;
сдать клинический анализ крови;
сдать биохимический анализ крови.
«Если там все нормально, значит, никакой сердечной недостаточности у вас нет», — заключила кардиолог, отметив, что причиной отеков может быть лимфовенозная недостаточность.
Как отличить «сердечный» отек от «почечного» и «венозного»
Об этом рассказывал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили — он назвал характерные признаки каждого вида отеков.
4 признака «сердечных» отеков
Нарастают снизу вверх — начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх.
Симметричность. Не бывает сердечных отеков, когда одна нога отекла, а другая — нет или меньше первой.
Кожа над отеками холодная, может быть синюшного цвета;
Могут сопровождаться проявлениями сердечной недостаточности — одышкой, аритмией.
3 признака «почечных» отеков
Чаще всего начинаются сверху вниз.
Возникают на участках тела с рыхлой подкожно-жировой клетчаткой: в области век, на передней брюшной стенке, в области гениталий.
Одышка нехарактерна, если только человек не страдает параллельно сердечной недостаточностью.
4 признака «венозных» отеков
Отеки ног чаще несимметричные (на одной больше, на другой — меньше) или возникающие на одной ноге.
Боль и ощущение тяжести в икрах.
Сопровождаются зудом и жжением.
Ноги быстро устают.
Какие анализы надо сдать, что подтвердить ту или иную причину отеков, читайте ЗДЕСЬ.