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Летом отекают ноги: какую опасную причину надо исключить людям старше 40

Отеки ног летом — не редкость, и в целом в этом нет ничего страшного. Однако людям в возрасте не стоит сбрасывать со счетов другую возможную причину такого состояния — опасную для здоровья.

15 августа 2023
почему отекают ноги летом
Источник:
IStockphoto

По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, летом ноги могут отекать у многих людей, и это абсолютно нормальная физиологическая реакция организма.

Медицина

Кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

«Когда повышается температура окружающей среды, подкожные капилляры расширяются, артериальное давление падает и жидкая часть крови — плазма — частично переходит в межклеточное пространство. Это мы и видим в виде отеков на ногах», — объяснила специалист.

Анна Кореневич заверила, что пугаться появления отеков на ногах летом не стоит. Правда, если они не связаны с самой опасной причиной, которую обязательно надо в таких случаях исключить, особенно если вам 40 лет и более. Эта причина — сердечная недостаточность.

Чтобы исключить сердечную недостаточность при отеках ног, врач посоветовала:

  • сделать ЭКГ;

  • выполнить УЗИ сердца, проверив фракцию выброса — долю жидкости, выбрасываемой из камеры при каждом сокращении сердца;

  • сдать клинический анализ крови;

  • сдать биохимический анализ крови.

«Если там все нормально, значит, никакой сердечной недостаточности у вас нет», — заключила кардиолог, отметив, что причиной отеков может быть лимфовенозная недостаточность.

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Об этом рассказывал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили — он назвал характерные признаки каждого вида отеков.

4 признака «сердечных» отеков

  • Нарастают снизу вверх — начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх.

  • Симметричность. Не бывает сердечных отеков, когда одна нога отекла, а другая — нет или меньше первой.

  • Кожа над отеками холодная, может быть синюшного цвета;

  • Могут сопровождаться проявлениями сердечной недостаточности — одышкой, аритмией.

3 признака «почечных» отеков

  • Чаще всего начинаются сверху вниз.

  • Возникают на участках тела с рыхлой подкожно-жировой клетчаткой: в области век, на передней брюшной стенке, в области гениталий.

  • Одышка нехарактерна, если только человек не страдает параллельно сердечной недостаточностью.

4 признака «венозных» отеков

  • Отеки ног чаще несимметричные (на одной больше, на другой — меньше) или возникающие на одной ноге.

  • Боль и ощущение тяжести в икрах.

  • Сопровождаются зудом и жжением.

  • Ноги быстро устают.

Какие анализы надо сдать, что подтвердить ту или иную причину отеков, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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