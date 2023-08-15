Летом отекают ноги: какую опасную причину надо исключить людям старше 40

Анна Кореневич заверила, что пугаться появления отеков на ногах летом не стоит. Правда, если они не связаны с самой опасной причиной, которую обязательно надо в таких случаях исключить, особенно если вам 40 лет и более. Эта причина — сердечная недостаточность.