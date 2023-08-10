Кардиолог Кореневич назвала опасную причину, из-за которой в жару может упасть давление

« Снижение давления — это абсолютно нормальная реакция в ответ на повышение температуры окружающего воздуха . Сосуды расслабляются. У гипертоников они постоянно спазмированы, но когда жара стоит длительное время, то даже у них от физического воздействия тепла снаружи сосуды могут расслабляться. То есть гипертония никуда не исчезает, просто идет дополнительное расслабление сосудов», — рассказала Анна Кореневич подписчикам своего ютьюб-канала, отметив, что беспокоиться здесь особо не о чем.