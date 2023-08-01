Кардиолог Кореневич рассказала, почему в жару скачет давление: погода здесь ни при чем

«Для нашего подсознания нет будущего или прошлого. Оно всегда здесь и сейчас. Например, тридцать или, может быть, даже пятьдесят лет назад, когда вам было пять лет, с вами произошло что-то страшное. Причем сейчас, будучи взрослым человеком, вы не чувствуете там опасности, а для сознания пятилетнего ребенка это была прямая угроза жизни. Например, мама потеряла вас в магазине или на рынке буквально на пять минут, но за эти пять минут вы испытали настоящий ужас: мама больше не вернется. Для пятилетнего ребенка это верная смерть. Не так ли? Ваше подсознание запомнило все, что там происходило, до мельчайших подробностей. Все звуки, запахи, картинки, людей и обстановку. Все, что записало ваше подсознание, может быть триггером. Что это значит? Что любая мелочь, например жара (там тоже было душно и жарко), может активировать в подсознании тот страх и ужас, который вы испытали в тот далекий для вас, но не для вашего подсознания момент», — объясняет специалист.