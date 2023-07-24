Как быстро понизить давление без таблеток: инструкция кардиолога

У пациентов с повышенным давлением обычно всегда с собой есть лекарства. Они знают, когда надо принять таблетку, как правильно себя вести и кого просить о помощи. Но бывает так, что давление подскакивает внезапно, а у человека вообще раньше могло не быть такой проблемы. Или же гипотензивные препараты по какой-то причине остались дома.