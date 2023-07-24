Как быстро понизить давление без таблеток: инструкция кардиолога

У пациентов с повышенным давлением обычно всегда с собой есть лекарства. Они знают, когда надо принять таблетку, как правильно себя вести и кого просить о помощи. Но бывает так, что давление подскакивает внезапно, а у человека вообще раньше могло не быть такой проблемы. Или же гипотензивные препараты по какой-то причине остались дома.
«Что сделать, если у вас или окружающих людей внезапно ухудшилось состояние и повысилось давление, например, до 160/100 мм ртутного столба, болит голова, возникло состояние общей дурноты, наблюдается звон в ушах и другие симптомы. На самом деле помочь можно, даже если под рукой нет аптечки», — говорит Алексей Жито.
Пошаговая инструкция от кардиолога.
Успокойтесь
Ничего страшного не происходит, даже если давление очень высокое, а переживания, стресс, страх лишь еще больше усилят проблему.
«Важно успокоиться и не волноваться. Подумайте о хорошем, о близких людях, семье, об отдыхе, о животных, природе — переключите фокус внимания», — советует кардиолог.
Примите правильное положение
Сядьте в кресло, на ступеньку или на высокий диван, чтобы ноги находились в свешенном состоянии. Так кровь от туловища и головного мозга уходит в депо — вены в ногах.
Важно, чтобы ноги не касались пола: так мышцы будут расслаблены, не сокращены, следовательно, не смогут проталкивать кровь обратно к сердцу.
Еще один вариант: можно приложить теплые грелки к ногам или поместить ноги в таз с теплой водой. В обоих случаях происходит расширение сосудов нижних конечностей, вся кровь приливает сюда, тем самым разгружается сосудистое русло головы, туловища, сердца.
Обеспечьте приток свежего воздуха
Откройте форточку (предпочтительно) или включите систему охлаждения воздуха — так вы обеспечите поступление кислорода к головному мозгу.
«Помните, головной мозг буквально отекает при повышении давления, так как орган находится в замкнутом пространстве, а приток крови при гипертоническом кризе повышен. Отсюда и общемозговая симптоматика, которая может наблюдаться при кризе: тошнота, рвота, головокружение, шум в ушах, ухудшение зрения, дезориентация. Поэтому так важно подышать», — поясняет врач.
С этой же целью мы снимаем с себя или с пострадавшего все тугие пояса, ремни, расстегиваем ворот рубашки — улучшаем циркуляцию.
Съешьте огурец…
Съедаем 2-3 свежих (не соленых!) огурца. Идеально, если о вас позаботятся близкие и быстро мелко нарежут салат из огурца, петрушки и сельдерея. Это отличный мочегонный коктейль — быстро выведется лишняя жидкость, и давление снизится.
Арбуз, кстати, тоже обладает отличным мочегонным эффектом.
…или выпейте зеленого чая
Здесь нужно быть осторожным и желательно заранее знать, как на ваш организм действует тот или другой напиток. Зеленый, желтый, красный чаи, улуны, цикорий тоже могут использоваться с целью достижения мочегонного эффекта. Но у некоторых людей эффект воздействия теобромина, ксантинов и кофеина может превалировать, и давление парадоксально повышается. Будьте осторожны!
Совет: заранее при хорошем самочувствии изучите свой организм. Измерьте давление, затем выпейте две чашки зеленого чая и измерьте давление через 20 минут. Если оно понизилось, значит, все работает!
Создайте тишину
Важно сделать следующее:
выключить яркий свет;
громкую музыку;
отключить рабочие звонки и чаты — нужно заняться здоровьем в этот момент.
Некоторым людям, кстати, помогает расслабиться классическая музыка. Если вы замечали за собой такой эффект, то можно включить что-нибудь из Чайковского или Баха на ваш выбор.
И не забывайте правильно дышать! Спокойно, глубоко, без резких вдохов и выдохов. Многим хорошо помогает успокоиться техника дыхания по квадрату.