Это очень опасно: врач Тувакова объяснила, из-за чего давление повышается с утра или ночью

Люди с семейной историей гипертонии. Если в вашей семье есть ближайшие родственник с повышенным давлением, вы имеете повышенный риск развития этого состояния.

С возрастом риск развития гипертонии возрастает. Это связано с изменениями в структуре и функции сосудов со временем.

Люди с избыточным весом или ожирением.

Неактивный образ жизни, недостаток физической активности, неправильное питание (высокое потребление соли и жирной пищи, недостаток фруктов и овощей) и употребление алкоголя или табака могут повысить риск развития гипертонии.

Некоторые медицинские состояния, такие как диабет, хронические заболевания почек и некоторые сердечно-сосудистые заболевания, могут увеличивать вероятность развития гипертонии.