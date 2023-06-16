Это очень опасно: врач Тувакова объяснила, из-за чего давление повышается с утра или ночью

Ночное и утреннее повышение артериального давления считается наиболее опасным. Но этот симптом многие могут даже не замечать — как почувствуешь давление посреди ночи? Тем не менее такое состояние крайне опасно.
Врач-терапевт рассказала «Доктору Питеру», какое негативное воздействие на организм в этом случае получает человек, почему так важно контролировать показатели давления, как поймать ночной симптом и кто входит в группу риска.
Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК
Чем опасно повышение давления ночью и утром
Повышенная нагрузка на сердце
«Во время сна и отдыха сердце работает медленнее и подвергается меньшей нагрузке, — объясняет врач Татьяна Тувакова. — Однако, когда давление внезапно повышается, сердце вынуждено работать с большей интенсивностью для прокачивания крови через суженные кровеносные сосуды. Это может привести к сердечным приступам, аритмии или сердечной недостаточности».
Риск инсульта
«Повышение давления может вызывать повреждение стенок сосудов, включая артерии, что увеличивает риск образования тромбов. Если тромб заблокирует сосуд, перекрывая кровоснабжение определенной области мозга, это может вызвать инсульт», — говорит эксперт.
Развитие атеросклероза
«Повышенное давление ночью и утром может оказывать негативное воздействие на стенки кровеносных сосудов, вызывая их повреждение со временем, — продолжает терапевт. — Это может привести к развитию атеросклероза, повышенному риску инфаркта миокарда, почечной недостаточности и другим серьезным осложнениям».
Нужен контроль
«Во многих случаях повышение давления не сопровождается явными симптомами, особенно на ранних стадиях, — говорит врач Татьяна Тувакова. — Это означает, что человек может не осознавать опасности и не обращаться за медицинской помощью, что может усугубить состояние».
Доктор советует регулярно контролировать артериальное давление и при необходимости принимать меры для его снижения. Чтобы понять, не повышается ли у вас давление по ночам и утром, необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики. Обычно назначают суточное мониторирование артериального давления.
Причины повышенного давления с утра или ночью
«Важно отметить, что повышенное давление с утра или ночью может быть индивидуальным и зависит от множества факторов», — объясняет доктор.
Вот несколько распространенных причин.
Работа надпочечников
«Надпочечники играют важную роль в регуляции артериального давления. Утром они вырабатывают больше гормонов, таких как кортизол, который может повышать давление. Это объясняет повышенное давление с утра», — рассказала врач.
Естественные биологические ритмы организма
«Утренний подъем может сопровождаться активацией симпатической нервной системы, что приводит к повышению давления», — продолжает Татьяна Тувакова.
Обструктивное апноэ сна
«У людей, страдающих от обструктивного апноэ сна, дыхание прерывается во время сна из-за частичной или полной блокировки дыхательных путей. Это может приводить к повышению давления ночью», — предупреждает доктор.
Повышенные уровни стресса и тревоги
«Также могут стимулировать выработку гормонов, таких как адреналин, что может приводить к повышению давления как утром, так и ночью», — говорит терапевт.
Прием медикаментов
«Вызвать повышение давления в определенные временные интервалы могут препараты для лечения боли, противозачаточные средства и другие», — отмечает Татьяна Тувакова.
Кто в группе риска по гипертонии
Люди с семейной историей гипертонии. Если в вашей семье есть ближайшие родственник с повышенным давлением, вы имеете повышенный риск развития этого состояния.
С возрастом риск развития гипертонии возрастает. Это связано с изменениями в структуре и функции сосудов со временем.
Люди с избыточным весом или ожирением.
Неактивный образ жизни, недостаток физической активности, неправильное питание (высокое потребление соли и жирной пищи, недостаток фруктов и овощей) и употребление алкоголя или табака могут повысить риск развития гипертонии.
Некоторые медицинские состояния, такие как диабет, хронические заболевания почек и некоторые сердечно-сосудистые заболевания, могут увеличивать вероятность развития гипертонии.
Хронический стресс и тревога могут влиять на регуляцию артериального давления и способствовать его повышению.
«При этом наличие одного или нескольких факторов риска необязательно означает, что вы получите диагноз „гипертония“, — резюмирует врач. — Но людям в группе риска рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни, следить за своим давлением и регулярно обследоваться у врача для контроля артериального давления».