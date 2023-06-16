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Это очень опасно: врач Тувакова объяснила, из-за чего давление повышается с утра или ночью

Один из самых тревожных симптомов — ночное и утреннее повышение давления. Почему это опасно и кто в группе риска, объяснила врач.

16 июня 2023
давление снизить способ
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iStockphoto

Ночное и утреннее повышение артериального давления считается наиболее опасным. Но этот симптом многие могут даже не замечать — как почувствуешь давление посреди ночи? Тем не менее такое состояние крайне опасно.

Врач-терапевт рассказала «Доктору Питеру», какое негативное воздействие на организм в этом случае получает человек, почему так важно контролировать показатели давления, как поймать ночной симптом и кто входит в группу риска.

Татьяна Тувакова
Медицина

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК

Чем опасно повышение давления ночью и утром

  • Повышенная нагрузка на сердце

«Во время сна и отдыха сердце работает медленнее и подвергается меньшей нагрузке, — объясняет врач Татьяна Тувакова. — Однако, когда давление внезапно повышается, сердце вынуждено работать с большей интенсивностью для прокачивания крови через суженные кровеносные сосуды. Это может привести к сердечным приступам, аритмии или сердечной недостаточности».

  • Риск инсульта

«Повышение давления может вызывать повреждение стенок сосудов, включая артерии, что увеличивает риск образования тромбов. Если тромб заблокирует сосуд, перекрывая кровоснабжение определенной области мозга, это может вызвать инсульт», — говорит эксперт.

  • Развитие атеросклероза

«Повышенное давление ночью и утром может оказывать негативное воздействие на стенки кровеносных сосудов, вызывая их повреждение со временем, — продолжает терапевт. — Это может привести к развитию атеросклероза, повышенному риску инфаркта миокарда, почечной недостаточности и другим серьезным осложнениям».

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Нужен контроль

«Во многих случаях повышение давления не сопровождается явными симптомами, особенно на ранних стадиях, — говорит врач Татьяна Тувакова. — Это означает, что человек может не осознавать опасности и не обращаться за медицинской помощью, что может усугубить состояние».

Доктор советует регулярно контролировать артериальное давление и при необходимости принимать меры для его снижения. Чтобы понять, не повышается ли у вас давление по ночам и утром, необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики. Обычно назначают суточное мониторирование артериального давления.

Причины повышенного давления с утра или ночью

«Важно отметить, что повышенное давление с утра или ночью может быть индивидуальным и зависит от множества факторов», — объясняет доктор. 

Вот несколько распространенных причин.

  • Работа надпочечников

    «Надпочечники играют важную роль в регуляции артериального давления. Утром они вырабатывают больше гормонов, таких как кортизол, который может повышать давление. Это объясняет повышенное давление с утра», — рассказала врач.

  • Естественные биологические ритмы организма

«Утренний подъем может сопровождаться активацией симпатической нервной системы, что приводит к повышению давления», — продолжает Татьяна Тувакова.

  • Обструктивное апноэ сна

«У людей, страдающих от обструктивного апноэ сна, дыхание прерывается во время сна из-за частичной или полной блокировки дыхательных путей. Это может приводить к повышению давления ночью», — предупреждает доктор.

  • Повышенные уровни стресса и тревоги

«Также могут стимулировать выработку гормонов, таких как адреналин, что может приводить к повышению давления как утром, так и ночью», — говорит терапевт.

  • Прием медикаментов

«Вызвать повышение давления в определенные временные интервалы могут препараты для лечения боли, противозачаточные средства и другие», — отмечает Татьяна Тувакова.

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Кто в группе риска по гипертонии

  • Люди с семейной историей гипертонии. Если в вашей семье есть ближайшие родственник с повышенным давлением, вы имеете повышенный риск развития этого состояния.

  • С возрастом риск развития гипертонии возрастает. Это связано с изменениями в структуре и функции сосудов со временем.

  • Люди с избыточным весом или ожирением.

  • Неактивный образ жизни, недостаток физической активности, неправильное питание (высокое потребление соли и жирной пищи, недостаток фруктов и овощей) и употребление алкоголя или табака могут повысить риск развития гипертонии.

  • Некоторые медицинские состояния, такие как диабет, хронические заболевания почек и некоторые сердечно-сосудистые заболевания, могут увеличивать вероятность развития гипертонии.

  • Хронический стресс и тревога могут влиять на регуляцию артериального давления и способствовать его повышению.

«При этом наличие одного или нескольких факторов риска необязательно означает, что вы получите диагноз „гипертония“, — резюмирует врач. — Но людям в группе риска рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни, следить за своим давлением и регулярно обследоваться у врача для контроля артериального давления».

Автор текста:Анна Майская
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