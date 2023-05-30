Ошибка в измерении давления после 45 лет, из-за которой гипертонию можно перепутать с нормой

Есть тонометры, которые надевают на запястье. Но такие приборы подходят пациентам до 45 лет. С возрастом артерии более жесткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением. Пациенты старше 45 лет измеряют АД только на предплечье.

Если чувствуете, что данные тонометра не совпадают с вашими ощущениями, его нужно перепроверить. Принесите прибор на прием к врачу — доктор измерит давление сначала вашим тонометром, а потом своим. Кроме того, сверить цифры можно в аптеках, где есть возможность бесплатно измерить давление.