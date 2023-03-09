Психолог и хирург: два взгляда на психосоматику

— Проанализировав трудовой процесс, мы выяснили, что его монотонность и частичная сенсорная депривация быстро вызывали усталость и ухудшали зрительное восприятие. В результате работницы начинали пропускать брак. Мы решили для поддержания трудоспособности использовать функциональную музыку, которая поднимает настроение и усиливает активность. В итоге брака стало меньше, — вспоминает Владимир Козлов.

Современную жизнь монотонной не назовешь. Она преподносит впечатляющие и часто неприятные сюрпризы (вроде глобальной пандемии), а чтение новостей в наши дни превратилось в занятие, вредное для здоровья.

— С 2020 года растет число людей, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), — рассказывает наш эксперт. — Его признаки порой возникают даже у тех, кто никогда не попадал в тяжелую ситуацию: достаточно выйти в интернет и погрузиться в поток негативной информации. В результате могут появиться бессонница, потеря аппетита, в крайних случаях — нервно-психическое истощение и утрата трудоспособности.

Что же делать, если вы испытываете стресс и не в силах справиться с ним самостоятельно? В этом случае бывает полезна беседа со специалистом, который поможет выйти из переживаний, возникающих во время кризиса. Владимир Козлов подчеркивает: важна как готовность человека обратиться к психологу, так и своевременная поддержка близких. Итогом должна стать позитивная интеграция — принятие стресса как жизненного урока: да, у меня не получается с этим справиться, но я могу найти выход.

Чаще всего, по словам врача, психосоматическая психология работает с проблемой пациента до того, как она проявится на уровне тела, и помогает предотвратить ее физическое воплощение. Но существуют и заболевания, которые часто сопровождаются психологическим кризисом (например, онкологические). В этом случае поддерживающая психотерапия становится особенно важна.

— Иногда в нас происходят деструктивные изменения из-за дефицита ресурсов — психологических, когнитивных, инструментальных, — которые необходимы, чтобы преодолевать вызовы жизни. И это проявляется в том числе и на теле — в форме заикания, бессонницы, затрудненного дыхания, — отмечает Владимир.

Он убежден, что не стоит разделять физическое и душевное, которые составляют психосоматическое единство. Оно существует в пространстве самосознания, где находятся тело человека, все его социальные роли, духовные ценности, представления об этике и нравственности.

Три секретных вопроса

Петербургский офтальмохирург Ярослав Байбородов уже более 20 лет работает с витреоретинальными патологиями, то есть заболеваниями, поражающими заднюю часть глаза. Кроме того, в 2017 году он получил диплом Российского государственного социального университета по специальности «Социальная онтопсихология».