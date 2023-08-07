11 признаков инфаркта, которые могут появиться за несколько месяцев до приступа

Как ранее рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, опасное чувство давления, сжатия или жжения в груди проявляется во время ходьбы, физической нагрузки — не спустя 2-3 часа после, а именно на пике. Как правило, люди с такой проблемой инстинктивно останавливаются и ждут, когда ощущения пройдут, чтобы идти дальше. По словам кардиолога, еще один предвестник инфаркта — появление жжения или сдавливания в груди по утрам, которое проходит максимум через 15 минут.