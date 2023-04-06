Кардиолог Кореневич перечислила 5 главных причин, почему появляется одышка

1. Сердечная недостаточность (ХСН)

Это самая опасная причина, но, к счастью, не самая частая. В развитии же сердечной недостаточности обычно виноваты:

гипертоническая болезнь;

пороки сердца;

инфаркт;

кардиомиопатия;

миокардит.

2. Ожирение

Это одна из основных причин одышки. И зачастую основное лекарство для решения этой проблемы — взяться наконец за свой образ жизни, питание, физическую активность.

3. Анемия

Это снижение уровня гемоглобина в крови. А причиной самой анемии могут стать:

любые кровопотери;

хронические воспалительные процессы, включая аутоиммунные;

рак;

недостаточность питания.

4. Нарушения работы щитовидной железы

Одышка может быть как при повышении функции щитовидки — гипертиреозе, так и при снижении выработки гормонов — гипотиреозе.

5. Детренированность

Это самая частая и в то же время банальная причина. Чтобы от нее избавиться, надо начать тренировки. Однако для начала врач советует исключить другие, более серьезные причины — ту же сердечную недостаточность, анемию и проблемы с щитовидной железой.

«Чтобы узнать причину одышки и головокружения, во-первых, необходимо пройти тщательное обследование. Во-вторых, начать решать эту проблему с помощью врачей и одновременно начать работу над собой. Это сложный уровень осознанных и по-настоящему взрослых людей. Взрослый человек — это не тот, которому исполнилось 18-30-40 и более лет, а тот, кто понимает и осознает, что волшебной таблетки и волшебных врачей не существует. Чтобы избавиться от болезни, надо заниматься собой основательно», — заключила специалист.