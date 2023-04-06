Кардиолог Кореневич перечислила 5 главных причин, почему появляется одышка

По сути, одышка — это изменении частоты, ритма и глубины дыхания, которое нередко сопровождается чувством нехватки воздуха. По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, для выяснения истинной причины одышки, коих на самом деле может быть много, требуется тщательное обследование. Ведь за этим симптомом могут скрываться иногда серьезные и даже смертельно опасные заболевания, с лечением которых лучше не затягивать. Но в то же время причины могут быть и достаточно банальные — те, которые можно решить даже без таблеток.
В своем телеграм-канале Анна Кореневич
1. Сердечная недостаточность (ХСН)
Это самая опасная причина, но, к счастью, не самая частая. В развитии же сердечной недостаточности обычно виноваты:
гипертоническая болезнь;
пороки сердца;
инфаркт;
кардиомиопатия;
миокардит.
2. Ожирение
Это одна из основных причин одышки. И зачастую основное лекарство для решения этой проблемы — взяться наконец за свой образ жизни, питание, физическую активность.
3. Анемия
Это снижение уровня гемоглобина в крови. А причиной самой анемии могут стать:
любые кровопотери;
хронические воспалительные процессы, включая аутоиммунные;
рак;
недостаточность питания.
4. Нарушения работы щитовидной железы
Одышка может быть как при повышении функции щитовидки — гипертиреозе, так и при снижении выработки гормонов — гипотиреозе.
5. Детренированность
Это самая частая и в то же время банальная причина. Чтобы от нее избавиться, надо начать тренировки. Однако для начала врач советует исключить другие, более серьезные причины — ту же сердечную недостаточность, анемию и проблемы с щитовидной железой.
«Чтобы узнать причину одышки и головокружения, во-первых, необходимо пройти тщательное обследование. Во-вторых, начать решать эту проблему с помощью врачей и одновременно начать работу над собой. Это сложный уровень осознанных и по-настоящему взрослых людей. Взрослый человек — это не тот, которому исполнилось 18-30-40 и более лет, а тот, кто понимает и осознает, что волшебной таблетки и волшебных врачей не существует. Чтобы избавиться от болезни, надо заниматься собой основательно», — заключила специалист.
Как отличить легочную одышку от сердечной
Как ранее рассказывал врач-пульмонолог Олег Абакумов, понять, связана одышка с легочной или сердечной недостаточностью, достаточно просто. Надо посмотреть на свои ноги. Так, при легочной недостаточности ноги никогда не отекают, а при сердечной — почти всегда.
Одышка сама по себе тоже бывает разной. Например, на вдохе или на выдохе, а бывает и смешанной. С чем может быть связан каждый вид, читайте ЗДЕСЬ.