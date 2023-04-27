Давление упало, а пульс высокий: кардиолог Кореневич объяснила, когда надо вызывать скорую

Низкое давление — это какое?
На самом деле критерии низкого артериального давления относительные. По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, для каждого они могут быть разными.
«Вопрос философский. Для гипертоника, например, давление 110/70 низкое, для другого — это нормальное, а для гипотоника — уже повышенное. Поэтому снижением артериального давления можно называть цифры, которые ниже привычных для данного человека. Например, если нормальное давление 130/80, а упало до 90/60 — снижение очевидное, и, скорее всего, человек при этом будет испытывать дискомфорт», —
Как отмечает специалист, даже если вы заметили на тонометре непривычно низкие для себя цифры, но при этом нормально себя чувствуете, повода для беспокойства нет. Нормально — это значит, что при снижении давления у вас нет сильной слабости, потливости, тошноты, головокружения, головной боли или проблем с дыханием.
Реагировать надо, если при падении давления вам плохо. Но надо знать: лекарств для повышения давления в домашних условиях не существует. Как уточняет Анна Кореневич, для этих целей есть несколько препаратов, но они вводятся внутривенно и применяются только врачами скорой помощи, а также в реанимации.
Низкое давление, но частый пульс
По словам врача, при падении артериального давления пульс учащается рефлекторно — это защитная реакция. Например, до 100-120 ударов в минуту. Врачи называют это состояние рефлекторной тахикардией. Важно только, чтобы при повышенной частоте пульс оставался ровным.
«С этим ничего делать не надо, тем более с помощью лекарств для снижения сердечного ритма. Этим вы только усугубите ситуацию», — предупреждает кардиолог.
Опаснее, если при снижении давления сердце начинает биться слишком часто, но неровно. Это может говорить о нарушении ритма сердца. В этом случае врач советует вызывать скорую — врачи разберутся, какой вид аритмии вас настиг и какие лекарства подойдут в этом конкретном случае.
О нормах пульса в зависимости от возраста можно прочитать ЗДЕСЬ.
Частая причина падения давления
По словам кардиолога, у гипертоников самая частая причина снижения давления — передозировка гипотензивными лекарствами. И в этом случае специально поднимать его не надо, надо просто подождать, пока препарат, который принимает человек, сам выведется из организма. Сколько для этого потребуется времени, зависит от лекарства, некоторые могут выводиться даже в течение суток.
Чем можно в это время себе помочь:
лечь, положив ноги так, чтобы они были немного выше головы;
постараться отдохнуть, расслабиться;
много пить — теплый чай, кофе или просто воду.
Почему упало давление
Усталость и переутомление.
Тепловой или солнечный удар.
Обезвоживание при сильной диарее и рвоте.
«Есть еще одна опасная, но неочевидная причина для резкого снижения давления. Это желудочно-кишечное кровотечение. Многие предполагают, что при таком состоянии человек испытывает боль и дискомфорт в животе. Нет, симптомов может вообще не быть, кроме пониженного давления и черного жидкого стула», — уточнила врач, посоветовав в этом случае также вызывать скорую.
Ранее врач-кардиолог Елена Шумейко отвечала на вопрос читательницы «Доктора Питера», которая жаловалась на пониженное давление и учащенный пульс. Ответ специалиста можно прочитать ЗДЕСЬ.