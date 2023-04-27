Давление упало, а пульс высокий: кардиолог Кореневич объяснила, когда надо вызывать скорую

По словам кардиолога, у гипертоников самая частая причина снижения давления — передозировка гипотензивными лекарствами . И в этом случае специально поднимать его не надо, надо просто подождать, пока препарат, который принимает человек, сам выведется из организма. Сколько для этого потребуется времени, зависит от лекарства, некоторые могут выводиться даже в течение суток.